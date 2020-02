Vodafone: Störungen sind anscheinend behoben

Hans-Christian Dirscherl

Vodafonekunden berichteten heute wieder über massive Störungen beim Internetzugang. Diese sind aber inzwischen behoben.

Vergrößern Vodafone: Nutzer melden bundesweit Störungen © xn--allestrungen-9ib.de/stoerung/vodafone/

Update 14.05: Die Störung bei Vodafone ist offensichtlich behoben. Update Ende



Vodafone hat aktuell anscheinend wieder schwere Verbindungsprobleme vor allem im Bereich Mobilfunk, aber auch bei Festnetz-Internetzugängen. Vodafonekunden melden laut Allestörungen Störungen aus allen Ballungsräumen Deutschlands (siehe die oben stehende Karte von Allestörungen zu Vodafone): Aus Hamburg, Leipzig, Bremen, Stuttgart, Frankfurt am Main, Berlin, München, Dresden und Nürnberg.

Vodafonenutzer schreiben auf Allestörungen unter anderem folgende Beschwerden: „bei mir ist auch um gegen 12:15 der Netzempfang abgerissen (mitten in Nürnberg) und auch nach mehrmaligem Neustart des Handy findet es kein Netz...was ist los?“, „Komplettausfall Mobilfunk & mobile Daten / 80335“, „Mobilfunk und mobile Daten komplett ausgefallen; Thüringen 07937“ und „keine Telefonie, kein LTE, nix in 06366“ sowie „Seit gestern 12:00 Uhr kein WLAN mehr etc 04600“ und „Wlan und DSL langsam... hab seit Tagen nur kb pro Sekunde...“ und „13627 Berlin totalausfall kein Internet kein tv kein Telefon Steinzeit Zustand“.

Vodafone kämpft seit Monaten mit Problemen und Ausfällen bei seinen Internetangeboten. Sie können in den folgenden Berichten nachlesen, wann welche Teile des Vodafone-Angebots gestört waren:



