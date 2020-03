Hans-Christian Dirscherl

Vodafone rechnet das Datenvolumen bestimmter sozialer Netzwerke nicht mehr auf das monatliche Datenvolumen an. Die Details.

Vergrößern Vodafone: Social Media unbegrenzt mobil nutzen © DisobeyArt/shutterstock.com

Ab Dienstag, 23.3.2020, surfen Vodafones Privatkunden mit aktuellen Red-, Red+- und Young-Tarifen auf zahlreichen Social-Media-Kanälen so viel sie wollen, ohne dass das dabei verbrauchte Datenvolumen auf das monatliche Datenvolumen des Mobilfunkvertrags angerechnet wird. Ohne Extrakosten.



Konkret rechnet Vodafone das Datenvolumen nicht an, das beim Aufruf dieser sozialen Netzwerke entsteht: Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat, Pinterest und Lovoo. Allerdings müssen Vodafone-Kunden hierfür aktiv werden: Sie müssen sich dafür in der „MeinVodafone“-App für den Social Pass gratis registrieren. Ab dem Zeitpunkt gibt es Datenvolumen für die genannten sozialen Netzwerke unlimitiert.



Auch Vodafone-Geschäftskunden können in den Red-Business-Prime- und Red-Business+-Tarifen auf Wunsch den Social Pass kostenfrei buchen.

