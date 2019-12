Vodafone: Ohne Datenlimit überall surfen für 74,99 Euro

Hans-Christian Dirscherl

Vodafones neuer Tarif Gigacube Pro bietet 500 GB Datenvolumen pro Monat. Wer schnell bucht, surft sogar ohne(!) Obergrenze.

Vergrößern Vodafone: Gigacube Pro bis 31.1. ohne Datenlimit - danach mit 500 GB/Monat © Vodafone

Seit dem 20. November 2019 verkauft Vodafone seinen neuen Gigacube-Tarif Gigacube Pro mit 500 Gigabyte monatlichem Inklusiv-Datenvolumen für 74,99 Euro pro Monat. Kunden, die den Tarif Gigacube Pro bis zum 31. Januar 2020 buchen, erhalten sogar eine unbegrenzte Daten-Flatrate über die gesamte Vertragslaufzeit. 49,99 Euro fallen als einmaliges Bereitstellungsentgelt an.



Standardmäßig funkt der Gigacube nur mit LTE bis theoretisch maximal 300 Mbit/s. Für 129,90 Euro Aufpreis bekommt der Kunde aber auch einen 5G-fähigen Gigacube, zudem wird dann eine monatliche Zuzahlung von 10 Euro fällig. Für diese Variante verspricht Vodafone bis zu 500 Mbit/s. Damit das Sinn macht, müssen Sie aber vorher prüfen, ob am Einsatzort des Gigacube Vodafone 5G überhaupt anbietet. Derzeit ist das fast nirgends der Fall.

Die bereits länger verfügbaren Tarife Gigacube Mini, Gigacube Flex, Gigacube und Gigacube Max werden auch weiterhin erhältlich sein, teilweise mit erhöhtem Datenvolumen.



Vodafone-Kunden, die bereits einen Red- oder Young-Mobilfunkvertrag besitzen, sparen dank Gigakombi-Rabatt bei Buchung eines beliebigen zusätzlichen Gigacube-Tarifes fünf Euro pro Monat.

Mit dem Gigacube Junge Leute Rabatt erhalten alle Kunden im Alter von 18 bis einschließlich 27 Jahren auf ihren neuen Gigacube-Tarif einen Rabatt über monatlich fünf Euro. Dieser Rabatt ist nicht kombinierbar mit dem Gigakombi-Rabatt.

Vergrößern Das neue Tarifmodell. © Vodafone

Der GIgacube ist ein LTE-Mobilfunk-Router. Sie hängen den Gigacube an einem beliebigen Standort an die Steckdose und surfen dank der eingebauten SIM-Karte sofort los. Die dabei erreichte Geschwindigkeit hängt von der jeweiligen Mobilfunkabdeckung am Standort ab.

