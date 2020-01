Vodafone: Massive Internet-Störungen - der Grund

Panagiotis Kolokythas

Vodafone- und Telekom-Kunden melden verstärkt Probleme. Betroffen ist vor allem Festnetz-Internet.

Vergrößern Vodafone-Kunden melden verstärkt Internet-Störungen © IDG / Allestörungen.de

Aktuell klagen derzeit wieder Vodafone-Kunden und auch Telekom-Kunden über Störungen beim Internet. Am Freitagvormittag häufen sich laut Allestörungen.de die Meldungen. Auch Kunden von 1&1 und Unitymedia melden häufiger als sonst Probleme. Die Störungsmeldungen kommen aus ganz Deutschland, darunter auch aus Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Leipzig, Frankfurt am Main, Dortmund und Bremen. Besonders häufig werden Störungen im Festnetz-Internet der Telekom als auch Vodafone gemeldet. Es gibt aber auch Meldungen über Probleme beim Mobiltelefon und Mobil-Internet.

Besonders häufig klagten Vodafone-Nutzer über Probleme: Die Anzahl der Störungsmeldungen ging teilweise über die 10.000 hinaus. Am späteren Freitagvormittag scheint sich die Lage nun aber zu entspannen Vodafone erklärte in einem Tweet Freitag in der Früh:



Noch andauernde Wartungsarbeiten führen derzeit zu geringerer Kapazität in unserem DSL-Netz. Bitte entschuldigt mögliche Unannehmlichkeiten. Wir sind hoffentlich bald fertig.



Den Kommentaren der betroffenen Nutzer zufolge treten seit den ersten Tagen des neuen Jahres 2020 immer wieder Probleme in den Netzen auf. So wird unter anderem darüber geklagt, dass immer wieder die Internetverbindungen ausfallen, ein Telefonieren nicht möglich sei und/oder der TV-Empfang nicht mehr möglich seien. Aktuell ist wieder von "massiven Problemen" und von einem "Totalausfall des Internets" seitens der Vodafone-Kunden die Rede Zuletzt gab es Probleme in der vergangenen Woche im Vodafone-Netz, über die wir auch berichteten. Bereits im Oktober und November 2019 hatten wir immer wieder über Störungen im Vodafone-Netz berichtet. Immer wieder kam es dabei zu Internet- und TV-Ausfällen. Zuletzt beispielsweise kurz vor Weihnachten, als sich wieder die Internet- und Telefon-Störungsmeldungen häuften. Im Oktober 2019 kam es zu verstärkten DSL-Störungsmeldungen bei Vodafone-Kunden, wobei Vodafone damals von "vereinzelten Beschwerden" sprach und gegenüber der PC-WELT erklärte, dass "netztechnisch" alles "okay" gewesen sei. Regional begrenzt habe es aber begrenzte Schadensursachen gegeben.



