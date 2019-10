Vodafone Kabel-Glasfasernetz: Über 20 Mio. Haushalte surfen mit 500 Mbit/s

Hans-Christian Dirscherl

In Vodafones Kabel-Glasfasernetz surfen 20,8 Mio. Haushalte mit mindestens 500 Mbit/s. Davon 10,9 Mio. sogar mit 1 Gigabit pro Sekunde.

Vergrößern Vodafone Kabel-Glasfasernetz: Über 20 Mio. Haushalte surfen mit dem halben Gigabit © Vodafone

Vodafone hat neue Zahlen zu seinem Kabel-Glasfasernetz vorgelegt. Demnach können in Vodafones Kabel-Glasfasernetz jetzt 20,8 Millionen Haushalte mit mindestens 500 Mbit/s surfen. Davon wiederum können 10,9 Millionen Haushalte sogar mit 1 Gigabit pro Sekunde surfen. Im Mai 2019 meldete Vodafone erst 9 Millionen Gigabit-Anschlüsse. Laut Vodafone sind heute Kabelnetze in 20 Städten und Gemeinden neu hinzugekommen, darunter Reinbek, Glinde und Wentorf in Schleswig-Holstein sowie Spremberg und Cottbus in Brandenburg.

Vodafone war bis vor kurzem nur in 13 der 16 Bundesländer in Deutschland tätig, wo Vodafone 2014 durch die Übernahme von Kabel Deutschland zum Kabelnetz-Betreiber wurde: nämlich in Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Doch seit der Übernahme von Unitymedia ist Vodafone als Kabelnetz-Betreiber auch in den von Unitymedia versorgten Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen vertreten. Neben Vodafone und Unitymedia gibt es noch Pyur/Tele Columbus als kleinen Kabelnetz-Betreiber in einigen Teilen Deutschlands sowie weitere regionale Anbieter.

Insgesamt können laut Vodafone 23,9 Millionen Haushalte Internetanschlüsse mit mindestens 200 Mbit/s im Vodafone-Kabel-Glasfasernetz buchen. Vodafone setze auf einen Mix aus bestehendem Kabel- und neuen Glasfaser-Netzen. Allerdings setzen Vodafone-Partner für die Gewinnung neuer Kunden teilweise auf äußerst dubiose Methoden: Verbraucherschützer mahnen Vodafone wegen fieser Werbung erfolgreich ab.

