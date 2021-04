Hans-Christian Dirscherl

Vodafone schaltet sein 3G-Mobilfunknetz bundesweit am 30.6.2021 ab. Doch in einigen Orten zieht Vodafone bereits am 3. Mai den Stecker. Der Grund.

Vergrößern Vodafone: Hier wird 3G schon früher abschaltet - der Grund © Jacob Lund/Shutterstock.com

Im Laufe des Jahres 2021 schalten Deutsche Telekom, Vodafone und O2 ihre 3G-/UMTS-Mobilfunknetze ab. Die frei werdenden Frequenzen werden zunächst einmal für die Verbesserung des LTE/4G-Mobilfunknetzes benötigt. Vodafone plant die Abschaltung seines 3G-Netzes bundesweit am 30. Juni 2021. Für die Beschleunigung seines LTE-Netzes widmet Vodafone das bislang für 3G verwendete 2100-MHz-Frequenzband mit insgesamt 20 MHz für LTE um. Vodafone verwendet davon bereits 15 MHz für LTE.

Vorgezogener Stichtag 3. Mai in Wiesbaden, Mainz und Chemnitz

Doch in Wiesbaden, Mainz und Chemnitz schaltet Vodafone sein 3G-Mobilfunknetz bereits früher ab. Mit den dadurch frei werdenden Frequenzen will Vodafone wie überall sonst auch in Deutschland sein LTE-Netz verbessern. Die vorgezogene Abschaltung an diesen drei Standorten erfolgt, damit Vodafone dort weitere Erfahrungen sammeln kann. Damit dann bei der bundesweiten Abschaltung am 30. Juni 2021 alles reibungslos funktioniert. Mainz, Wiesbaden und Chemnitz sollen als Pilot-Städte dafür schon ab 3. Mai von mehr LTE profitieren.

In Mainz und Wiesbaden werden an mehr als 300 Standorten die 3G-Dienste abgeschaltet. Auch in Chemnitz sind es mehr als 300 Mobilfunkstationen, wie Vodafone mitteilt. Guido Weissbrich, Chef-Netzplaner von Vodafone: „Den überwiegenden Teil des ehemaligen 3G-Spektrums nutzen wir bundesweit schon heute für LTE. In Mainz, Wiesbaden und Chemnitz setzen wir erstmals die vollen 20 MHz aus dem ehemaligen 3G-Spektrum dauerhaft für die Datenübertragung mit LTE ein. Besonders in den Spitzenzeiten, wenn alle surfen und telefonieren, merken unsere Kunden das.“

Erste Erfahrungen mit dem um 3G-Bandbreite verbesserten LTE-Netz hat Vodafone bereits 2020 in Suhl in Thüringen gesammelt. Im Schnitt will Vodafone dort eine um bis zu 40 Prozent höhere Datenrate festgestellt haben. Für den Zuwachs wurden seinerzeit jedoch nur 15 der insgesamt verfügbaren 20 MHz verwendet.

Vodafone beschreibt die UMTS-Abschaltung folgendermaßen



Die Abschaltung erfolgt zentral über die Einspielung neuer Konfigurationsdaten. Dazu gibt es mehrere Schritte:



„Lock“ der MF-Zelle (UMTS-Zellen senden kein 3G mehr)

Löschen der 3G-MF-Zelle-Daten



LTE 20MHz Aktivierung (Die letzten 5 MHz werden für LTE aktiviert durch Einspielung neuer Daten)



Das Umwidmen ist ein fortlaufender Prozess, es wird also schon ein paar Tage dauern, bis die 5 MHz von den UMTS-Frequenzen dann im LTE-Netz dort zur Verfügung stehen.



Vodafone erprobt außerdem in den drei Orten an einigen Stationen auch den Rückbau. Zurückgebaut werden die UMTS-Steuereinheiten. Antennen und Radio-Heads bleiben in der Regel bestehen. Lediglich an einigen wenigen Stationen muss veraltetes Equipment (Antennen oder Hardware, die damit verbunden ist) ersetzt werden.





Die Folgen für die Nutzer

Für die betroffenen Vodafone-Nutzer in Wiesbaden, Mainz und Chemnitz gilt das Gleiche, was auch für alle anderen Kunden von Telekom, Vodafone oder O2 ab dem Moment der 3G-Abschaltung gilt: Sie können mit alten 3G-Handys und/oder 3G-SIM-Karten weiterhin über das 2G-Netz telefonieren. Entgegen so manchem Gerücht wird in Deutschland das 2G-Netz nicht abgeschaltet, mehr hierzu lesen Sie hier: 2G/GSM-Abschaltung - das sagen Telekom, Vodafone & O2. Eine Internetnutzung ist über 2G aber nicht mehr sinnvoll möglich.

Vergrößern Vodafones 3G-zu-4G-Fahrplan. © Vodafone

Die Betroffenen sollten also zunächst prüfen, ob ihr vorhandenes Handy/Smartphone samt SIM-Karte nicht ohnehin schon 4G unterstützt. Dann merken die Nutzer von der 3G-Abschaltung überhaupt nichts (Vodafone hat in allen Tarifen die LTE-Nutzung freigeschaltet). Falls jemand ohnehin nur telefonieren und simsen will, ist das problemlos auch weiterhin über 2G möglich.

Doch falls Ihr Handy nicht für 4 G vorbereitet ist und Sie trotzdem auch weiterhin mobil surfen wollen, dann müssen Sie sich ein neues Smartphone anschaffen. Ältere SIM-Karten, die kein LTE unterstützen, tauscht Vodafone dagegen kostenlos aus.

Mobile Notrufsysteme wie der eCall im Auto oder Alarmsystem wie der Bosch Spexor sind von der 3G-Abschaltung nicht betroffen, weil diese weiter über das 2G-Netz laufen.

Im Zuge der Vorbereitungen auf den Stichtag 30.6.2021 haben Service-Techniker von Vodafone bislang mehr als 17.000 Mobilfunkstationen angefahren und die verbaute Systemtechnik für die Abschaltung vorbereitet.



