Hans-Christian Dirscherl

Vodafone hat mitgeteilt, wo es jetzt oder heute Nacht zu Störungen kommen kann. Ein Überblick, damit Sie sich darauf einstellen können.

Vergrößern Vodafone: Hier kommt es aktuell zu Ausfällen – der Grund © Marcel Paschertz/Shutterstock.com

Vodafone hat wieder verschiedene Wartungsarbeiten angekündigt. Durch die frühzeitige Bekanntgabe ermöglicht es Vodafone seinen betroffenen Kunden sich auf die meist nur kurzzeitige Unterbrechung diverser Dienste wie Internetzugang, Telefonie und TV-Empfang rechtzeitig einzustellen. Vodafone legt die Wartungsarbeiten zudem meist in die Nacht, damit zumindest das Arbeiten im Home Office während der üblichen Arbeitszeiten nicht beeinträchtigt wird.

PC-WELT-Tarifrechner



Die Wartungsarbeiten und Ausfallzeiten im Detail

In der Nacht von 15. auf den 16. November führte Vodafone Wartungsarbeiten in Bad Kreuznach, Lebach, München und Völklingen sowie in Dresden, im Raum Hagen, Raum Karlsruhe und im Raum Stuttgart durch. Diese Arbeiten konnten oder können vielleicht noch immer zu Störungen bei Internet, Telefonie und TV führen.

Vodafone hat außerdem für die kommende Nacht von 16. auf den 17. November Wartungsarbeiten für Mainz und Neu-Ulm angekündigt. Diese können kurzzeitig zu Beeinträchtigungen der Dienste Internet, Telefonie und TV führen.

Störung

Keine Wartungsarbeiten, sondern eine echte Störung sind dagegen die Beeinträchtigung der Kabel-Dienste Internet, Telefon und Fernsehen im Raum Hamburg. Vodafone arbeitet an der Behebung des Problems.

Bei einer Störung: So gehen Sie vor

Diese angekündigten kurzzeitigen Unterbrechungen dürfen also nicht verwechselt werden mit einer plötzlichen und unangekündigten Störung. Laut dem Störungsportal Allestörungen sind für Vodafone zwar einige kleinere Störungen gemeldet. Doch dabei dürfte es sich um das Problem in Hamburg und vermutlich auch um die Wartungsarbeiten handeln. Denn die Störungskarte für Vodafone nennt in der Tat die Orte, für die Vodafone die Wartungsarbeiten und die Störung mitgeteilt hat.



Falls Sie ein Problem mit Ihrem Vodafone-Kabelanschluss haben, können Sie hier bei Vodafone konkret für Ihren Anschluss nachschauen, ob eine Störung gemeldet beziehungsweise bekannt ist. Sie können zudem hier bei den Eilmeldungen von Vodafone nachschauen, ob für Ihren Standort Verbindungsprobleme bekannt sind.