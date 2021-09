Vodafone: Hier kommt es aktuell zu Ausfällen – der Grund

René Resch

Bei Vodafone stehen in den nächsten Tagen einige Wartungsarbeiten an und so kommt es in einigen Regionen zu Ausfällen. Wann und wo, erfahren Sie in diesem Artikel.

Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in einigen Regionen in den nächsten Tagen Wartungsarbeiten anstellt und es dadurch zu Ausfällen in den Bereichen Fernsehen, Telefon und Internet kommen kann. Welche Regionen wann betroffen sind, klären wir in diesem Artikel.

Alle Eilmeldungen sind auf der offiziellen Webseite von Vodafone

Am 20.09. werden tagsüber in folgenden Bereichen Wartungsarbeiten durchgeführt:



Raum Frankfurt

Raum Karlsruhe

Raum Ludwigsburg

Raum Mannheim

Raum Mettmann

Raum Münster

In der Nacht vom 20.09. auf den 21.09. finden in folgenden Bereichen Wartungsarbeiten statt, die kurzzeitig zu Ausfällen der Dienste Internet, Telefonie und TV führen können:



Raum Bielefeld

Raum Dorsten

Raum Freiburg

Raum Gelsenkirchen

Raum Krefeld

Raum Lörrach

Raum Lüdenscheid

Am 21.09. werden tagsüber in folgenden Bereichen Wartungsarbeiten durchgeführt:



Raum Aalen

Raum Duisburg

Raum Geldern

Raum Herne

Raum Ludwigsburg

Raum Lüdenscheid

Raum Stuttgart

In der Nacht vom 21.09. auf den 22.09. finden in folgenden Bereichen Wartungsarbeiten statt, die kurzzeitig zu Ausfällen der Dienste Internet, Telefonie und TV führen können:



Raum Bielefeld

Raum Bochum

Raum Dorsten

Raum Freiburg

Raum Gelsenkirchen

Raum Krefeld

Raum Lörrach

Raum Lüdenscheid

Am 22.09. werden tagsüber in folgenden Bereichen Wartungsarbeiten durchgeführt:



Raum Böblingen

Raum Duisburg

Raum Göppingen

Raum Hallenberg

Raum Hechingen

Raum Lünen

Raum Siegen

In der Nacht vom 22.09. auf den 23.09. finden in folgenden Bereichen Wartungsarbeiten statt, die kurzzeitig zu Ausfällen der Dienste Internet, Telefonie und TV führen können:



Raum Bielefeld

Raum Bochum

Raum Freiburg

Raum Krefeld

Raum Lörrach

Raum Lüdenscheid

Raum Moers

Neustadt in Holstein

In der Nacht vom 23.09. auf den 24.09. finden in folgenden Bereichen Wartungsarbeiten statt, die kurzzeitig zu Ausfällen der Dienste Internet, Telefonie und TV führen können:



Raum Krefeld

Bielefeld

