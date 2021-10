Vodafone: Hier kommt es ab heute zu Ausfällen – der Grund

Hans-Christian Dirscherl

Vodafone hat mitgeteilt, wo es ab heute bei der Nutzung von Internet, Telefonie und TV zu Störungen kommen kann.

Vodafone setzt seine angekündigten Wartungsarbeiten fort. Das Düsseldorfer Unternehmen hat mitgeteilt, in welchen Gebieten es deshalb an welchen Tagen zu - vermutlich nur kurzzeitigen - Störungen kommen kann.

Störungen am 28. Oktober 2021

So kommt es heute, am 28.10., zu kurzen Unterbrechungen im Kabelnetz von Vodafone bei Internet, Telefonie und TV in folgenden Gebieten:

Raum Bremen

Raum Kerpen

Raum Ravensburg

Raum Gelsenkirchen

Störungen in der Nacht zum 29. Oktober 2021

In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober setzt Vodafone seine Wartungsarbeiten im Kabelnetz in diesen Gebieten fort. Das führt zu kurzzeitigen Unterbrechungen bei der Nutzung von Internet, Telefonie und TV in diesen Gebieten:

Raum Cochem

Raum Schweinfurt

Diese Wartungsarbeiten sind nichts Neues, Vodafone führte solche Arbeiten seit einiger Zeit in seinem Kabelnetz durch. Auch in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober 2021 fanden etwa Wartungsarbeiten in diesen Gebieten statt:

Raum Berlin

Raum Koblenz

Raum Hannover

Raum Saalfeld

Raum Gelsenkirchen

Bei einer Störung: So gehen Sie vor

Diese angekündigten kurzzeitigen Unterbrechungen dürfen also nicht verwechselt werden mit einer plötzlichen und unangekündigten Störung. Laut dem Störungsportal Allestörungen funktionieren bei Vodafone derzeit alle drei Netze - also Kabel, DSL und Mobilfunk - ohne nennenswerte Störungen. Falls Sie ein Problem mit Ihrem Vodafone-Kabelanschluss haben, können Sie hier bei Vodafone konkret für Ihren Anschluss nachschauen, ob eine Störung gemeldet beziehungsweise bekannt ist. Sie können zudem hier bei den Eilmeldungen von Vodafone nachschauen, ob für Ihren Standort Verbindungsprobleme bekannt sind.

