Vodafone: Gratis 5G-Roaming in Italien, Spanien und Großbritannien

Hans-Christian Dirscherl

Rechzeitig zum Sommerurlaub: Vodafone-Kunden können 5G jetzt auch im Ausland nutzen. In 35 Städten in Italien, Spanien und Großbritannien.

Vergrößern Vodafone-Techniker am Mobilfunkmast. © Vodafone

Vodafone hatte am 17. Juli 2019 offiziell sein 5G-Mobilfunknetz in Deutschland gestartet. Seitdem können Sie für fünf Euro Aufpreis 5G bei allen Mobil-Tarifen dazu buchen. Die Deutsche Telekom hatte bereits am 3. Juli 2019 ihre ersten 5G-Tarife vorgestellt. Jetzt teilte Vodafone mit, dass deutsche Vodafone-Nutzer das 5G-Mobilfunknetz von Vodafone auch außerhalb Deutschlands nutzen können.

Das kostenlose 5G-Roaming von Vodafone startet demnach jetzt in Italien, Spanien und Großbritannien. Das neue 5G-Netz von Vodafone funkt in diesen Ländern an ersten Stationen in insgesamt 35 Städten.

In Italien hat Vodafone in diesem Monat 5G-Standorte in Mailand, Turin, Bologna, Rom und Neapel gestartet.



In Großbritannien funkt das 5G-Netz von Vodafone an viel frequentierten Standorten in insgesamt 15 Städten. Darunter die Großstädte Birmingham, Bristol, Liverpool, London, Manchester und Glasgow. Erste 5G-Stationen hat Vodafone außerdem in kleineren Städten wie Lancaster oder Birkenhead aktiviert.



In Spanien ist 5G an ersten Stationen in insgesamt 15 Städten verfügbar. 5G-Antennen funken unter anderem in Madrid, Barcelona, Valencia und Sevilla.

Beim Roaming buchen sich Smartphones mit Vodafone-SIM-Karte automatisch in das lokale Mobilfunknetz ein. Vodafone-Kunden, die einen Tarif mit der neuen 5G-Option gebucht haben, können in Italien, Spanien und Großbritannien dann sofort auch die bereits aktivierten 5G-Standorte nutzen.



In Deutschland können Vodafone-Kunden 5G in 20 Städten und Gemeinden an 25 Stationen mit 60 5G-Antennen nutzen. Unter anderem in den Gemeinden Birgland (Bayern), Lohmar (Nordrhein-Westfalen) und Hattstedt (Nordfriesland). Sowie in den Großstädten Köln, Düsseldorf, Hamburg, Dortmund und München.