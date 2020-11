Hans-Christian Dirscherl

Vodafone hat weitere 420.000 Haushalte an sein Gigabit-Netz angeschlossen. In diesen Bundesländern.

Vergrößern Vodafone: Gigabit-Anschlüsse für weitere 420.000 Haushalte © Marcel Paschertz/Shutterstock.com

Vodafone hat heute mitgeteilt, dass ab sofort weitere 420.000 Haushalte mit Gigabit-Geschwindigkeit surfen können. Diese jüngste Gigabit-Aufrüstung betrifft allerdings nur Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen, also das ehemalige Versorgungsgebiet von Unitymedia. Vodafone hatte Unitymedia 2019 aufgekauft.

Den größten Zuwachs verzeichnet demnach Nordrhein-Westfalen mit 300.000 aufgerüsteten Kabel-Anschlüssen. In Nordrhein-Westfalen sollen damit nun rund 4,8 Millionen Gigabit-Anschlüsse über Kabel verfügbar sein. Deutschlandweit versorgt Vodafone in 16 Bundesländern laut eigenen Angaben über 22 Millionen Kabel-Haushalte mit Gigabit-Tempo. Bis 2022 sollen im Netz von Vodafone bundesweit insgesamt 25 Millionen Gigabit-Anschlüsse entstehen.

Vodafone verspricht zudem, dass es bald die Upload-Geschwindigkeit verdoppeln wolle. Im Download wiederum wolle Vodafone das Tempo schrittweise auf bis zu 10 Gigabit vergrößern.

Um die hohen Geschwindigkeiten zu realisieren, stattet Vodafone seine Netzinfrastruktur seit Herbst 2018 nach und nach mit gigabitfähigen Netzelementen aus und rüstet das Kabelglasfaser-Netz auf den Kabelstandard DOCSIS 3.1 auf. Bereits vollendet sei seit Mitte September 2020 die Gigabit-Aufrüstung im Kabel-Glasfasernetz in 13 Bundesländern. Rund 12,6 Millionen Kabel-Haushalte haben demnach in Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland einen Gigabit-Zugang ins Internet, wie der Düsseldorfer Konzern erklärt.

Noch nicht abgeschlossen ist dagegen die Netzaufrüstung in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. In diesen Bundesländern habe Vodafone im Februar 2020 mit dem breitflächigen Gigabit-Ausbau begonnen. 2021 will Vodafone den Ausbau seines Kabelglasfaser-Netzes in Nordrhein-Westfalen abschließen: Dann sollen 5,6 Millionen Kabelglasfaser-Haushalte mit Gigabit-Internet in NRW existieren. In Baden-Württemberg und Hessen liegt die Zahl der gigabitfähigen Kabelanschlüsse aktuell bei 3,2 beziehungsweise 1,5 Millionen.

Im Vergleich der Bundesländer liegt Nordrhein-Westfalen derzeit bei den gigabitfähigen Kabelglasfaser-Anschlüssen vorne. Es folgen Baden-Württemberg mit jeweils 3,2 Millionen aufgerüsteten Kabelglasfaser-Haushalten sowie Bayern mit 3,1 Millionen.

