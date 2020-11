Vodafone GPS-Tracker inkl. SIM-Karte + Amazon Gutschein

Hans-Christian Dirscherl

Mit dem GPS-Tracker Curve orten Sie in Echtzeit Taschen, Autos, Tiere und Menschen. Im Kaufpreis ist bereits die Nutzung der SIM-Karte von Vodafone für 2 Jahre enthalten. Zusätzlich erhalten Sie einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro.

Curve GPS-Tracker: 2 Jahre lang Gratis-Ortung mit Vodafone-SIM

Der neue Curve von Vodafone

Vodafone bietet mit dem neuen Curve Smart GPS Tracker einen handlichen und leichten GPS-Tracker an, mit dem Sie Taschen, Fahrzeuge, Tiere und auch Menschen schnell orten können. Beim Kauf sind volle 2 Jahre SIM-Karte von Vodafone schon inklusive. Wer den Curve bis 17.11.20 bei Preisbörse24.de , Amazon oder Mediamarkt bestellt, erhält on top einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro geschenkt.



Und so erhalten Sie Ihren 15 € - Amazon Gutschein

Neben Preisbörse nehmen auch Mediamarkt und Amazon an der Bonusaktion teil. Bei Mediamarkt ist der Curve derzeit am Günstigsten: Er kostet dort 79,90 Euro . Sie können den GPS-Tracker einfach in einem der drei Online-Shops bestellen und sich danach hier Ihren Amazon-Gutschein über 15 Euro sichern. Den Gutschein erhalten Sie jedoch erst, nachdem Sie Ihren Curve erfolgreich aktiviert haben. Als Nachweis werden Sie nach dem Kaufbeleg des Geräts und nach einem Code (IMEI Nummer) gefragt, der sich auf der Rückseite der Produktpackung befindet. Nach erfolgreicher Prüfung durch Vodafone wird Ihnen der Amazon-Gutschein schließlich per E-Mail zugesendet.

Wir haben den Curve getestet. Unser Testfazit: Empfehlenswert! Den ausführlichen Testbericht lesen Sie hier.



Gutes Preisleistungsverhältnis

Der GPS-Tracker ist für unter 80 Euro erhältlich. Im Kaufpreis des Curve ist bereits die Nutzung der Vodafone-SIM-Karte (smart-SIM Service) für zwei Jahre enthalten. Damit ist der Curve ein durchaus preiswertes Angebot. Denn allein für das SIM-Karten-Abo zahlen Sie bei anderen Anbietern teilweise fast bis zu fünf Euro pro Monat, die zum eigentlichen Kaufpreis für den Tracker noch dazu kommen.



Abo-Kosten erst ab dem 25. Monat

Wer das Abo nach zwei Jahren weiterführen möchte, zahlt ab dem 25. Monat für die Nutzung der SIM-Karte. Wichtig: Die Fortführung des SIM Services erfolgt nicht automatisch - Sie müssen also nicht daran denken, den Service zu kündigen! Die monatlichen Kosten ab dem 25. Monat erscheinen aber moderat; falls Sie einen 2-Jahresvertrag abschließen, zahlen Sie 1,99 Euro pro Monat. 2,99 Euro pro Monat verlangt Vodafone, wenn Sie den V-SIM-Vertrag monatlich kündigen wollen.

Ebenfalls top: Falls Sie das Abo kündigen wollen, können Sie das ganz bequem direkt in der App machen. Einfacher geht es nicht. Mehr hierzu lesen Sie in unserem Testbericht.



Ortung und Kommunikation

Da die im Curve verbaute SIM-Karte zudem von Vodafone stammt, kann man von einer guten Netzabdeckung ausgehen. Uns schickte der Curve sogar aus einer Tiefgarage eine Warnung, als der Akku des GPS-Trackers leer wurde. Wir haben den Curve nämlich aktuell im Test - der ausführliche Testbericht folgt zu einem späteren Zeitpunkt.



Somit bleibt als einzige Schwachstelle - wie bei jedem GPS-Tracker - die Verbindung zwischen dem Tracker und den GPS-Satelliten. Ein Tracker, der sich in einem Auto befindet, das in einer Tiefgarage abgestellt ist, kann nicht exakt geortet werden. In diesem Fall sehen Sie in Ihrer GPS-Tracker-App also nur den Standort, von dem das letzte Positionssignal vorliegt. Exakt so ist das auch beim Curve, wie unserer ersten Erfahrungen mit dem Curve zeigen. Bei freiem „Blick“ zum Himmel lässt sich der Curve allerdings fast metergenau orten.



Den Curve GPS-Tracker gibt es in den Farben Dove (taubengrau) und Slate (blaugrau).

Vodafone Smart App & Funktionsumfang

Sie können sich in der Vodafone-Smart-App jederzeit den Standort des Trackers auf einer Karte anzeigen lassen. Außerdem stellen Sie in der App das Intervall ein, mit der er seine Standortdaten an Sie schicken soll. Die App ist sehr übersichtlich und lässt sich intuitiv bedienen.



Der Tracker bietet die üblichen Funktionen eines GPS-Trackers: Neben der Ortungsfunktion hat er auch eine SOS-Taste und Sie können Zonen einrichten, bei deren Verlassen und Betreten Sie eine Nachricht erhalten. Der Tracker ist aber nicht magnetisch und hält somit nicht von selbst auf Metalloberflächen. Laut Vodafone ist der Curve wasser- und staubdicht nach IP67-Zertifizierung.



Die Akkulaufzeit des Curve beträgt laut Vodafone bis zu 7 Tage. Der Tracker besitzt LEDs zur Statusanzeige, einen Ein-/Ausschalter, einen SOS-Knopf und einen proprietären Ladeanschluss. Ein Ladekabel liegt bei, ein Netzteil dagegen nicht.



Es liegt keine gedruckte Anleitung oder Beschreibung bei, die Vodafone Smart App führt Sie durch die gesamte Installation. Bei der Einrichtung verlangt Vodafone allerdings, dass Sie Ihren Reisepass oder Personalausweis mit der Vodafone-App einscannen und zu Vodafone hochladen. Das dürfte nicht jedem gefallen.



HInweis: Sie können den GPS-Tracker zwar problemlos mit einem Smartphone mit Telekom-, Vodafone- oder O2-SIM-Karte verbinden. Doch der GPS-Tracker, genauer gesagt die darin verbaute Vodafone-SIM-Karte, ist derzeit inkompatibel zu Serviceprovidern, die das Vodafonenetz verwenden, wie z.B. Mobilcom Debitel und Otelo.

