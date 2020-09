Vodafone Callya: Neue Prepaid-Tarife optional alle mit 5G

Hans-Christian Dirscherl

Vodafone überarbeitet sein Prepaid-Angebot für Mobilfunk. Der größte der neuen Callya-Tarife bietet 50 GB Surfvolumen pro Monat.

Vergrößern So stellt sich Vodafone offensichtlich die Reaktion der Kunden auf die neuen Tarif vor © Vodafone

Die neuen Callya-Mobilfunktarife von Vodafone gibt es in sechs Varianten. Die neuen Callya-Tarife sind ab dem 15. September für Neukunden buchbar. Alle sechs Tarife nutzen das LTE-Netz von Vodafone.



Die Tarife Callya Allnet Flat S, M und L beinhalten eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Für Anrufe/SMS von Deutschland ins EU-Ausland erhalten die Kunden zusätzlich bis zu 500 Einheiten (200 Minuten/SMS bei Allnet Flat S). Fürs mobile Surfen stellen die Tarife Callya Allnet Flat S/M/L alle vier Wochen ein Datenvolumen von 3 GB, 5 GB und 7 GB zur Verfügung.



Kunden, die eher wenig telefonieren und surfen, können sich Callya Start und Callya Classic anschauen. Für 4,99 Euro können Kunden mit dem Callya Start 50 Minuten/SMS im In- und EU-Ausland nutzen. Zusätzlich enthält der Tarif ein Gigabyte fürs mobile Surfen. Callya Start ist nur online verfügbar.

Vergrößern Vodafones CallYa Tarifportfolio © Vodafone

Aus dem bisherigen Tarif Callya Talk und SMS wird der Callya Classic. Doch aufgepasst: Hier kostet jedes Megabyte beim Surfen 3 Cent! Telefonieren und Simsen kostet 9 Cent pro Minute/Nachricht in Deutschland und der gesamten EU. Das ist also wirklich nur ein Tarif für Wenignutzer beziehungsweise für ein wenig genutztes Zweithandy.



Der bisherige Tarif Callya Smartphone Special wird umbenannt in Callya Allnet Flat S. Bestandskunden werden über die Tarifanpassungen individuell informiert. Für sie sollen automatisch die neuen Konditionen gelten.



Schneller surfen: Gegen einen monatlichen Aufpreis von 2,99 Euro können Sie zu jedem Prepaid-Tarif 5G dazubuchen.



Der Top-Tarif bleibt auch künftig Callya Black für 79,99 Euro im Monat für 50 GB monatliches Datenvolumen. Dieser Tarif ist derzeit online nicht verfügbar.