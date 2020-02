Vodafone CableMax 1000: 1000 Mbit/s für 39,99 Euro

Hans-Christian Dirscherl

Vodafone bietet ab sofort den Festnetztarif CableMax 1000 an. Mit 1000 Mbit/s für dauerhaft 39,99 Euro. Aber nur für begrenzte Zeit.

Vodafone bietet aber sofort den Festnetz-Kabeltarif Vodafone CableMax 1000 mit Internet- und Festnetz-Telefonie-Flatrate an. Damit surfen Sie im Downstream mit bis zu 1000 Mbit/s für dauerhaft 39,99 Euro. Im Upstream stehen 50 Mbit/s zur Verfügung. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.



1000 Mbit/s für rund 40 Euro ist ein Top-Preis, wie der Tarifrechner der PC-WELT zeigt . Bei der Deutschen Telekom zahlen Sie für gerade einmal 250 Mbit/s über DSL bereits 54,95 Euro nach Ablauf der ersten sechs Monate. O2 wiederum verlangt 44,99 Euro für 250 Mbit/s nach Ablauf der ersten 12 Monate. Das Angebot ist begrenzt bis zum 5. April 2020. Der besondere Tarif richtet sich nicht nur an Neukunden, sondern auch an viele Millionen Bestandskunden mit Kabel- oder DSL-Anschlüssen, die jetzt Gigabit günstig buchen und dauerhaft nutzen können.



Mit der Verfügbarkeit von Vodafone CableMax 1000 bestätigen sich Gerüchte von Ende Januar. Thorsten Georg Höpken, Pressesprecher Privatkundengeschäft von Vodafone, konnte damals die Einführung eines solchen neuen Gigabit-Tarifs auf unsere Nachfrage hin nicht bestätigen. Er dementierte den Bericht aber auch nicht.



Vodafone CableMax 1000 gibt es für Neu- und Bestandskunden. Eine Wechsel- oder Anschlussgebühr fällt nicht an. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Preis von 39,99 Euro dauerhaft gilt und nicht wie etwa sonst oft auf die ersten sechs oder zwölf Monate beschränkt ist.

Allerdings stellt sich bei diesem 1000 Mbit/s-Tarif von Vodafone die Frage nach der Verfügbarkeit vor Ort – Sie können hier prüfen, welche Geschwindigkeit Vodafone an Ihrem Wohnort anbietet. Kunden, bei denen 1000 Mbit/s am Wohnort derzeit nicht verfügbar sind, können zum gleichen Preis auf 500 Mbit/s ausweichen. Sobald am Standort dann 1000 Mbit/s verfügbar sind, kann der Kunde zum unveränderten Preis auch diese nutzen.



