Hans-Christian Dirscherl

Auf Allestörungen.de klagen Vodafonekunden aus nahezu allen deutschen Ballungsräumen über eine Störung ihrer Festnetz-Internetverbindung. Doch Vodafone dementiert energisch: Es liege demnach keine Störung vor.

Vergrößern Vodafone dementiert energisch bundesweite Internet-Störung © Alle Störungen

Update 14:15 Uhr: Vodafone hat gegenüber der PC-WELT energisch bestritten, dass eine umfassende/bundesweite Störung in seinem Festnetz vorliegen würde. Das Vodafonenetz würde derzeit durchaus funktionieren. Zudem bestreitet Vodafone, dass Allestörungen für sich allein genommen eine zuverlässige Quelle für Störungsmeldungen sei.

In den letzten Tagen hatte Allestörungen aber durchaus zuverlässig zum Beispiel die Ausfälle bei Microsoft Teams und Teamviewer gemeldet. Beispielsweise hier zu Teams und hier zu Teamviewer.



Update Ende



Erneut melden viele Vodafone-Nutzer auf Allestörungen eine Störung ihrer Verbindung. Vor allem der Internetzugang und der TV-Empfang über das Festnetz von Vodafone sollen demnach gestört sein. Festnetz-Telefonie und mobiles Internet über Vodafone scheinen dagegen weitgehend zu funktionieren. Klickt man auf die Störungskarte , so sieht man, dass die Störungsmeldungen aus allen deutschen Ballungsräumen kommen.



So schreibt ein frustrierter Vodafone-Kunde: „In 01309 seid 09:00 Uhr kein Internet und Fernsehen. Die Abstände zwischen den Ausfällen werden immer kürzer oder zutreffender eine funktionierende Internetverbindung ist ganztäglich so gut wie nicht existent“ und ein weiterer Kunden klagt: „13585 Berlin seit gestern früh bis jetzt kein Internet“. Ein anderer Kunde ergänzt: „Vor einer Minute in 26135 Oldenburg kein Internet.“ Wieder ein anderer witzelt mit schwarzem Humor: „24558 Internet ist über Nacht an Corona verstorben.“ Ebenfalls ein eher witziges Posting ist folgendes: „89335 Vodafone komplett offline. Polizei ist informiert.“



Gelegentlich scheint aber auch die Telefonie von der Störung betroffen zu sein: „99423 Weimar vor etwa 1 Stunde komplett Abbruch von Telefon,Internet,Fernseher....ist nicht das erste mal ....“ Dass zusammen mit dem Internet auch das TV weg ist, bestätigt ein anderer Betroffener: „27568 Fernseher zeigt seit gestern abend kein Signal - auch der Fernseher des Nachbarn zeigt kein Signal“.

Wieder ein anderer Kunden schreibt: „90478 Internet ist so gut wie nicht vorhanden, wie soll man da etwas für die Arbeit oder Umschulung machen? Da helfen auch keine Spam E-Mails etwas in dem einem versprochen wird, dass man alles dafür macht eine stabile Leitung bereit zu stellen. Und die Aussagen vom Kundenservice mit einer Gutschrift auf das Produkt bereit zu stellen was man eben nicht bei Vodafone hat (Mobilfunkvertrag) sind lächerlich. Ja es sind andere Zeiten aktuell, jedoch sollte man als Kunde auch nur dann zahlen wenn die Leistung erbracht wird. Angemessene Entschädigung für alle Betroffenen!“