Vivaldi 2.4: Profi-Browser unterstützt Nutzerkonten

Panagiotis Kolokythas

Der Browser Vivaldi ist in der neuen Version 2.4 erschienen. Hier ein Blick auf die Neuerungen und Verbesserungen.

Vergrößern Vivaldi 2.4 ist verfügbar © Vivaldi

Der Profi-Browser Vivaldi hat ein neues, umfangreiches Update erhalten: Vivaldi 2.4 ist ab sofort verfügbar. Zu den Hauptneuerungen gehört die Unterstützung von Nutzerkonten, so dass mehrere Anwender den Browser auf dem gleichen Gerät mit unterschiedlichen Profilen nutzen können. In den Profilen werden unter anderem die Lesezeichen, Themes, Toolbar-Anpassungen, Speed Dials, Erweiterung, Cookies und der Verlauf gespeichert. Sogar die vom Nutzer festgelegten Mausgesten und Tastenkombinationen werden getrennt in Profilen gespeichert.

Anwender können die Funktion auch dafür nutzen, um beispielsweise unterschiedliche Profile für die Arbeit und das private Surfen anzulegen. Mit einem Mausklick auf das Profilbild oben rechts in der Browser-Leiste kann ein Profil einfach gewechselt werden. Hier findet sich auch ein Eintrag, über den ein Gast-Profil geöffnet werden kann. Bei Auswahl dieses Profils werden alle beim Surfen gesammelten Informationen beim Schließen des Fensters gelöscht.

Vivaldi 2.4 bietet auch einen neuen Schnellbefehl: Mit F2 öffnet sich ein kleiner Taschenrechner, mit dem Sie schnell und bequem Rechenaufgaben lösen können. Das Ergebnis können Sie dann zur weiteren Suche nutzen oder in der Notiz-Funktion von Vivaldi ablegen.

Die mit Vivaldi 2.3 eingeführt Browser-Tab-Stapelfunktion wird in Vivaldi 2.4 aufgrund vieler Nutzerwünsche ausgebaut. So kann beispielsweise mit einem Doppelklick auf einen solchen Stapel dessen Bezeichnung einfach geändert werden.

Der Lesezeichen-Manager wird ebenfalls erweitert. Sind mehrere Tabs geöffnet, so können diese nun in einem Rutsch in den Lesezeichen abgelegt werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf einen Tab-Reiter und wählen Sie dann den entsprechenden Befehl im Kontextmenü aus.

Mit Vivaldi 2.4 fügen die Entwickler dem Browser auch mehr Möglichkeiten hinzu, das Aussehen und die Toolbars des Browsers zu verändern und damit zu personalisieren. Bisher konnten nicht benötigte Toolbar-Buttons ausgeblendet werden. In der neuen Version können die Buttons nun auch an eine beliebige Stelle verschoben werden, sei es innerhalb der Navigationsleiste oder auch in der Statusleiste. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt und ziehen Sie einen Button einfach an die gewünschte Stelle.



Im Mittelpunkt stehen dieses Mal eher kleinere Änderungen. Zu den Neuerungen gehört die "Auto-Stack"-Tabs-Funktion, die Tabs automatisch je nach dem Inhalt und Thema der geöffneten Seite stapelt. Auf Wunsch können Sie auch eigene Tab-Stapel erstellen und ihnen einen Namen geben. Neue Tabs können Sie per Drag & Drop einfach hinzufügen. Die Funktion lässt sich in den Einstellungen unter Tabs aktivieren. Weitere Infos zu der Neuerung finden Sie im folgenden Video:



Vivaldi 2.4 ist hier für Windows, Mac und Linux verfügbar



Bei Vivaldi handelt es sich um einen Chromium-basierten Browser, der sich vor allem an Power-Nutzer richtet. Dahinter steckt der frühere Opera-Gründer und -Chef Jon von Tetzchner, der Opera im Jahr 2011 verließ und Ende 2013 das Unternehmen Vivaldi Technologies gründete. Ziel der Entwickler ist es, einen Browser zu liefern, der den Nutzern wieder die volle Kontrolle gibt. Eine Stärke von Vivaldi ist die Möglichkeit, den Browser ganz so anpassen zu können wie man ihn als Nutzer braucht. Im Kern kommt Chromium zum Einsatz, was dafür sorgt, dass die Websites schnell geladen, gerendert und dargestellt werden können. Außerdem unterstützt Vivaldi dadurch auch alle für Chrome verfügbaren Add-ons.