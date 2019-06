Virtuelle PCs 7/2019 - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

Es gibt einen wichtigen Grund, warum Sie sich jetzt mit dem Thema virtuelle PCs beschäftigen sollten: Windows 7 geht in seine letzten Lebensmonate. Ab Januar 2020 kappt Microsoft die Versorgung mit Sicherheits-Updates. Mit einem Windows-7-System sollten Sie dann nicht mehr online gehen. Doch wenn Sie den Rechner mit dem auslaufenden Betriebssystem in einen virtuellen PC umwandeln, können Sie ihn weiter nutzen. Als Gast eines aktuellen Windows 10 bekommt er ein zweites Leben.

Auch weitere Gründe, die für den Einsatz eines virtuellen PCs sprechen, haben nichts an Aktualität verloren: ein Zweit-System als geschützte Umgebung fürs Online-Banking, ein virtueller Test-PC, um sich gefahrlos Tools aus zweifelhaften Quellen anzusehen. Für diese Zwecke finden Sie im Heft passende Tipps, Workshops sowie auf DVD startbereite Fertig-Systeme und Tools.

Das sind die Themen im neuen PC-WELT Sonderheft Virtuelle PCs 7/2019

Grundlagen

So arbeiten virtuelle PCs: Virtuelle PCs bringen viele Systeme auf den PC. Hier lesen Sie, wie raffiniert die Technik arbeitet.

Sandbox für Windows 10: Mit dem neuesten Update erhält Windows 10 eine Sandbox zum gefahrlosen Testen von Software.

Glossar: Technik glasklar: Mit diesem Glossar wissen Sie sofort, was Fachbegriffe rund um virtuelle PCs bedeuten.

Check: Virtualisierungs-Tools: Die besten Programme für die Nutzung virtueller PCs auf dem Windows- und Linux-Desktop.

Virtualisierung auf dem NAS: Die neuen NAS-Speicher bieten sehr gute Voraussetzungen, um virtuelle Maschinen unabhängig vom PC einzusetzen.

Fertige virtuelle PCs: Mit vorkonfigurierten virtuellen PCs aus dem Internet sparen Sie sich den Aufwand fürs Einrichten.

Virtuelle Maschinen einrichten

Windows 10 als VM nutzen: Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie einfach Sie Windows 10 auf einem virtuellen PC einrichten.

Typische Probleme lösen: Wenn Probleme auftauchen, können virtuellen Maschinen schnell nerven. Hier gibt’s die Lösungen.

Zweit-PC mit Vmware Player: Mit dem verbesserten Vmware Player legen Sie virtuelle Zweit-PCs mit Windows und Linux an.

Profi-Tool für Zweit-PCs: Vmware Workstation Pro 15 zielt mit einem Fundus an Funktionen auf versierte Nutzer und Profis.

VMs mit QEMU einrichten: Die Open-Source-Software QEMU zeichnet sich durch geringe Hardwareanforderungen aus.

Hyper-V unter Windows 10: Windows 10 hat mit Hyper-V eine eigene Virtualisierungsfunktion an Bord. So arbeiten Sie mit ihr.

...

Mit virtuellen Maschinen arbeiten

Testsystem mit Snapshots: Machen Sie Ihren virtuellen Rechner zur perfekten Spielwiese für Ihre Software-Experimente.

Testversionen länger nutzen: Ein einfacher Vitualisierungs-Trick macht zeitlich begrenzte Testversionen länger nutzbar.

Insider-Builds testen: Setzen Sie als Windows-Insider künftige Versionen von Windows 10 frühzeitig in einer VM ein.

Sicher surfen mit VM-Schutz: Verwischen Sie Ihre Surfspuren, damit es schwerer wird, Ihre Identität im Internet herauszufinden.

Virtuelles Virenprüflabor: Bei Virenverdacht sollten Sie eine zusätzliche Prüfung in einer virtuellen Maschine vornehmen.

Windows 10 als Gratis-VM: Microsoft stellt einige vorgefertigte Windows-VMs bereit, die Sie kostenlos einsetzen können.

...

Das finden Sie auf der Doppel-DVD

Bitnami Owncloud 10.1.1 (virtuelle Maschine)

Bitnami Wordpress 5.2.1 (virtuelle Maschine)

Free DOS 1.2 (virtuelle Maschine)

Linux Mint 19.1 Cinnamon (virtuelle Maschine)

Xubuntu 19.04 (virtuelle Maschine)

