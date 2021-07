Virgin Galactic verlost Flug in den Weltraum

Denise Bergert

Zwei Gewinner können an einem der ersten kommerziellen Weltraumflüge von Virgin Galactic teilnehmen.

Vergrößern Virgin Galactic verlost einen Weltraumflug für zwei Personen. © Virgin Galactic

Nachdem Milliardär Richard Branson seinen ersten Weltraumflug mit Virgin Galactic am Wochenende erfolgreich absolviert hat, will er dieses Erlebnis nun mit anderen Teilen. Über die Plattform Omaze.com haben Branson und sein Unternehmen Virgin Galactic eine Verlosung gestartet. Zu gewinnen gibt es zwei Plätze an Bord eines der ersten kommerziellen Weltraumflüge von Virgin Galactic. Neben dem eigentlichen Flug ins All, bekommen die beiden Gewinner zudem eine exklusive Tour über den Spaceport America in New Mexico von Richard Branson höchstpersönlich.

Teilnehmen können Weltraum-Interessierte durch den Kauf von Losen. Je höher der Geldbetrag ist, den sie auf Omaze.com spenden, desto mehr Lose bekommen sie für die Teilnahme am Gewinnspiel. Eine Teilnahme ohne Spende ist jedoch ebenfalls möglich. Mitmachen können Nutzer noch bis zum 1. September 2021. Die Gewinner werden dann am 29. September 2021 bekannt gegeben. Der Flug ins All mit Virgin Galactic ist dann für Anfang 2022 geplant. Alle durch den Loskauf gesammelten Spenden kommen der Wohltätigkeitsorganisation „Space for Humanity“ zugute.

Erst am vergangenen Wochenende hatte Virgin-Galactic-Chef und Milliardär Richard Branson erfolgreich seinen ersten Weltraum-Flug mit der VSS Unity absolviert – neun Tage vor seinem Konkurrenten Jeff Bezos. Der 70-Jährige wurde von zwei Astronautinnen und drei Astronauten begleitet. Die VSS Unity wurde von einem Flugzeug auf 14 Kilometer Höhe gebracht, entkoppelte und beschleunigte von dort auf mehr als 3.700 km/h. Die Passagiere genossen mehrere Minuten Schwerelosigkeit und starteten dann den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Sie landeten unbeschadet auf dem Weltraumbahnhof Spaceport America in New Mexico.