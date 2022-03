Vier kostenlose Spiele für das Wochenende

Michael Söldner

Auf Steam und im Epic Games Store warten an diesem Wochenende wieder vier Gratisspiele, darunter Far Cry 6.

Vergrößern Far Cry 6 lässt sich am Wochenende in vollem Umfang unverbindlich ausprobieren. © ubisoft.de

Wer für das bevorstehende Wochenende noch ein paar PC-Spiele sucht, muss dafür nicht einmal Geld ausgeben. Die großen Spiele-Vertriebsplattformen bieten auch an diesem Wochenende wieder vier Spiele an, die sich völlig unverbindlich ausprobieren oder sogar dauerhaft behalten lassen. Den Anfang macht das Open-World-Game „Far Cry 6“, welches im Epic Games Store bis zum 27. März in vollem Umfang ausprobiert werden kann. Bei Gefallen werden zudem nur 29,99 Euro anstelle von knapp 60 Euro fällig. Dafür gibt es eine offene Spielwelt, die in viel Kleinarbeit befreit werden muss.

Aufbaustrategie und Flipper

Das zweite Spiel namens „Surviving the Aftermath“ bietet solide Aufbaustrategie in einer von einer globalen Katastrophe zerstörten Welt. Der Titel kann auf Steam unverbindlich bis zum 28. März in vollem Umfang ausprobiert werden. Ein echtes Geschenk ist hingegen die Flipper-Simuation „Demon's Tilt“, die bis zum 31. März kostenlos im Epic Games Store heruntergeladen werden kann. Normalerweise werden für den Flipper 16,79 Euro fällig. Aktuell gibt es das Spiel zum Nulltarif.

Multiplayer-Rennspiel zum Nulltarif

Auf Steam dürfen PC-Spieler zudem bis zum 27. März das teambasierte Multiplayer-Racing-Ballerspiel „KEO“ herunterladen. Auch dieser Titel darf dauerhaft behalten werden. Anzumerken ist jedoch, dass sich „KEO“ noch in der Early-Access-Phase befindet. Entsprechend ist noch mit einigen Fehler zu rechnen. Dafür locken spannende Multiplayer-Gefechte auf hübsch designten Strecken mit zahlreichen Waffen. Zusammen mit Freunden macht der Titel deutlich mehr Spaß. Auch die Mitspieler müssen für „KEO“ aktuell kein Geld ausgeben.

„Demon's Tilt“ kostenlos im Epic Games Store herunterladen

„KEO“ kostenlos bei Steam herunterladen

„Far Cry 6“ kostenlos im Epic Games Store ausprobieren

„Surviving the Aftermath“ kostenlos bei Steam ausprobieren