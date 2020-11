Vier kostenlose Spiele bei Steam und Epic

Michael Söldner

Vom Bullet-Hell-Shooter bis zum Japan-Rollenspiel lassen sich am Wochenende vier Spiele unverbindlich ausprobieren.

Vergrößern Bei Steam und im Epic Games Store lassen sich am Wochenende mehrere Spiele gratis ausprobieren. © steampowered.com

Wer sich das Wochenende vor dem PC versüßen möchte, muss dafür nicht einmal Geld ausgeben. Der Epic Games Store und Steam bieten auch an diesem Wochenende wieder mehrere Spiele kostenlos an, die sich ausprobieren oder dauerhaft behalten lassen. Den Anfang macht das Rollenspiel „Grounded“ auf Steam, welches bis zum 15. November gratis ausprobiert werden kann. Das kooperativ spielbare Abenteuer schrumpft die Charaktere und lässt sie gegen Insekten antreten. Ebenfalls auf Steam lässt sich bis zum 16. November das Survival-Story-Adventure „This War of Mine“ ausprobieren. Das schon 2014 veröffentlichte Spiel zeigt die Schrecken des Krieges und stellt den Spieler vor schwerwiegende Entscheidungen, von denen oft Menschenleben abhängen.

Steam bietet bis zum 16. November zudem die Möglichkeit, das Japan-Rollenspiel „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3“ kostenlos auszuprobieren. Die Bewertungen für den Titel fallen auf Steam mit 94 Prozent sehr hoch aus. Wer auf rundenbasierte Kämpfe und ausufernde Bosskämpfe steht, sollte sich das Spiel anschauen. Im Epic Games Store wartet hingegen ein Geschenk: Der pixelige Bullet-Hell-Shooter „The Texorcist“ kann dort über den „Holen“-Button in die eigene Sammlung wandern. Das Angebot gilt bis zum 19. November. Behalten werden kann das Spiel aber dauerhaft.

