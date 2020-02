Vier Spiele am Wochenende kostenlos auf Steam spielbar

Michael Söldner

Auf Steam stehen am Wochenende wieder vier Spiele für den PC zum unverbindlichen Ausprobieren bereit.

Vergrößern DayZ gehört zu den Highlights der vier Gratis-Spiele am Wochenende. © steampowered.com

Das Wochenende steht vor der Tür, da kommen kostenlos spielbare Games gerade recht. Bei Steam können in den kommenden Tagen gleich vier Spiele ohne zusätzliche Kosten und in vollem Umfang ausprobiert werden. Highlight ist dabei wohl der Survival-Shooter DayZ von Bohemia Interactive. Wer das kompetitive Multiplayer-Spiel bislang verpasst hat, sollte jetzt einen unverbindlichen Blick riskieren. Eine Preisersparnis von 40 Prozent bei der Vollversion soll zu deren Kauf verleiten. Das zweite Gratis-Spiel auf Steam ist Liftoff: FPV Drone Racing . Hier stehen waghalsige Flüge mit einer Renndrohne auf dem Programm. Ob die 20 Euro hierfür gut investiert sind, lässt sich nun ohne Kosten herausfinden.

Beim dritten Spiel namens Last Year handelt es sich um ein blutiges Multiplayer-Spiel, in dem fünf Spieler gemeinsam gegen einen Bösewicht antreten. Unterschiedliche Charaktere sollen für Abwechslung sorgen. Doch nicht selten wird man von den eigentlichen Verbündeten auch geopfert. Das vierte Gratis-Spiel auf Steam nennt sich Amazing Cultivation Simulator und stammt aus China. Das Pendant zum Landwirtschafts-Simulator lässt sich aber leider nicht in Deutsch oder Englisch spielen. Wer sich dennoch mit dem ausgefeilten Genre-Mix anfreunden möchte, kann dies am Wochenende unverbindlich tun.

