Steam hat seinen beliebten Summer-Sale gestartet. Die Plattformen Gog.com und Humble bieten ebenfalls tolle Angebote.

Vergrößern Viele reduzierte Games im Summer-Sale auf Steam © Valve

Auf Valves Spiele-Plattform Steam ist der Summer-Sale 2020 gestartet. Vom 25. Juni bis zum 9. Juli 2020 haben Sie dabei noch die Möglichkeit auf Schnäppchenjagd zu gehen. Rabatte gibt es dabei auf tausende von Spielen!

Für 30 Euro einkaufen - 5 Euro Rabatt kassieren

Zur Feier des Summer-Sales spendiert Valve gleich noch ein "Ferienangebot": Bei einem Einkauf ab 30 Euro sparen Sie zusätzlich 5 Euro. Der Rabatt wird an der Kasse gewährt.



Weiterhin erhalten auf gekaufte Artikel Punkte - 112 pro ausgegebenem Euro. Die Punkte können Sie dazu verwenden, um Ihr Erscheinungsbild auf Steam zu personalisieren oder andere Communitymitglieder zu belohnen. Zudem können Sie während der Sommeraktion jeden Tag einen kostenlosen zufälligen animierten Sticker holen.

Auch bei Humblebundle und Gog.com können Sie aktuell sparen

Neben Steam bieten auch der Humble-Store und Gog.com eigene Sales. Unter dem Namen "Humble Picks" gibt es beispielsweise im Humble-Store auf ausgewählte Spiele, Rabatte um bis zu 60 Prozent. Und auch Gog.com hat einige Games zu Dealpreisen im Angebot. Zu den verschiedenen Sales gelangen Sie hier:

"Humble-Picks"-Sale - Steam "Summer Sale" - Angebote auf Gog.com



Einige Highlights aus den Sales haben wir hier für Sie zusammengestellt:

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

für 14,99 statt 49,99 Euro bei Gog.com



Arise: A simple Story

für 15,99 statt 19,99 Euro im Humble-Store

Sid Meiers Civilization VI

für 17,99 statt 59,99 Euro im Humble-Store



Torment: Tides of Numenera - Immortal Edition

für 22,49 statt 89,99 Euro bei Gog.com

We Happy Few Deluxe Edition

für 25,59 statt 84,99 Euro bei Gog.com

Word War Z - GOTY Edition

für 27,74 statt 36,99 Euro im Humble-Store



Doom Eternal

für 29,99 statt 59,99 Euro im Steam-Store

Star Wars Jedi: Fallen Order

für 29,99 statt 59,99 Euro im Steam-Store



Borderlands 3

für 29,99 statt 59,99 Euro im Humble-Store - Steam-Store

Half-Life: Alyx

für 37,49 statt 49,99 Euro im Steam-Store



Red Dead Redemption 2

für 47,99 statt 59,99 Euro im Humble-Store - Steam-Store



