Viele neue Schnäppchen im Playstation Store

Michael Söldner

Sony bietet im Playstation Store gleich drei neue Sales an, die Dutzende Spiele zum Schnäppchenpreis beinhalten.

Besitzer einer Playstation 4 können sich derzeit im Playstation Store über viele Rabatte freuen. Im Rahmen der Aktion „März-Wahnsinn“ werden 158 Spiele deutlich reduziert angeboten. Darunter befinden sich mit Battlefield 5 Deluxe Edition (34,99 Euro), Shadow of the Tomb Raider (34,99 Euro) oder PES 2019 (14,99 Euro) viele Hochkaräter. Der Sale mit dem Titel „Playstation Retro“ umfasst hingegen 85 Klassiker vergangener Tage, darunter GTA 3 (7,49 Euro), Jak & Daxter (6,99 Euro), Max Payne (7,49 Euro), Loco Roco (4,99 Euro) oder Psychonauts (4,49 Euro).

Noch viele weitere Schnäppchen finden sich im Sale „Spiele unter 20 Euro“, darunter auch relativ aktuelle Titel. Lohnenswert ist beispielsweise das Action-Adventure The Last Guardian für 14,99 statt 34,99 Euro. Auch das an Blade Runner angelehnte Abenteuer Observer für 12,99 Euro statt 29,99 Euro ist einen Kauf wert. Wer hingegen lieber aufbaut statt zerstört, ist mit der Tropico 5 Complete Edition für 14,99 Euro statt 49,99 Euro gut bedient. VR-Spieler sollten dem unverzeihlichen In Death für 14,99 Euro statt 29,99 Euro eine Chance geben. Wer noch ein gutes Rennspiel für VR oder seinen TV sucht, wird mit Wipeout Omega Collection für 12,99 Euro definitiv auf seine Kosten kommen.

März-Wahnsinn im Playstation Store anschauen



Playstation Retro im Playstation Store anschauen



Spiele unter 20 Euro im Playstation Store anschauen