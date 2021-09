Viele JBL-Produkte zum Aktionspreis bei Saturn kaufen

Christoph Hoffmann

Noch bis zum 31. Oktober sind viele Kopfhörer, In-Ears sowie Gaming-Headsets und -Lautsprecher des Soundspezialisten JBL bei Saturn zu stark reduzierten Preisen erhältlich.

Vergrößern Vor allem Gamer lieben die JBL Quantum-Headsets. Sie bieten beste Audioqualität, von den leisesten Schritten bis zu den lautesten Laserbeschüssen und versetzen den Spieler in den Mittelpunkt jeder Szene. © JBL

Schon seit mehr sieben Jahrzehnten steht der Name JBL für hochwertige Soundprodukte. Gleich, ob kabellose oder kabelgebundene Kopfhörer und Lautsprecher in zig verschiedenen Bauformen – das 1946 in Los Angeles gegründete Unternehmen deckt mit einem breiten Produktportfolio nahezu alle Preis- und Leistungsklassen ab. Neben den vergleichsweise günstigen Einstiegsprodukten gibt es noch spezielle Modelle für Gamer und In-Ear-Kopfhörer mit True-Wireless-Technologie für höchsten Soundgenuss.

Quantum-Serie: Sound is Survival

Mit den zahlreichen Gaming-Headsets und Duo Gaming-Lautsprechern der Quantum-Serie richtet sich JBL an Spiele-Fans, die im Mittelpunkt des Geschehens stehen wollen. Der hyperpräzise, immersive Sound der Headsets offenbart jedes noch so kleine Detail der Spielewelt. Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) schirmt den Gamer von seiner Umgebung ab. Die kabellosen Bluetooth-Modelle überzeugen mit langer Akku-Laufzeit. Ausgewählte Modelle lassen sich per JBL Quantum-Engine-Software steuern, um etwa per Equalizer der Klang an die individuellen Vorlieben anpassen oder die RGB-Beleuchtung zu konfigurieren. Die Gaming-Lautsprecher sorgen dank ihrer zusätzlichen Lichteffekte und den spezielle für Spiele entwickelten Soundkurven für eine noch eindrucksvollere Umgebung.

JBL Quantum 300, Over-Ear-Gaming-Headset Schwarz © JBL Kabelgebundenes Gaming-Headset mit Lautstärkeregelung, integriertem Mikrofon und Stummschaltung, kompatibel mit allen Gaming-Plattformen, JBL Quantum Surround Dealpreis bei Saturn: 71,99 statt 79,99 Euro

JBL Quantum 400, Over-ear-Gaming-Headset Schwarz © JBL Sprachfokussiertes, direktionales, klappbares Boom-Mikrofon, Game-/Chat-Balanceregelung, kompatibel mit allen Gaming-Plattformen, JBL Quantum Surround und DTS Dealpreis bei Saturn: 87,99 statt 99,99 Euro

JBL Quantum 600, Over-Ear-Gaming-Headset Schwarz © JBL Quantum Surround & DTS, strapazierfähige Leder-Ohrpolster mit Memory Foam, kompatibel mit allen Gaming-Plattformen, Boom Mic, 2-Wege-Mute Funktion und DISCORD-zertifizierte Game-/Chat-Balanceregulierung, 14 Stunden Akkulaufzeit Dealpreis bei Saturn: 131,99 statt 149 Euro

JBL Quantum 800, Over-Ear-Gaming-Headset Bluetooth Schwarz © JBL Quantum Surround & DTS, strapazierfähige Leder-Ohrpolster mit Memory Foam, kompatibel mit allen Gaming-Plattformen, Boom Mic, 2-Wege-Mute Funktion und DISCORD-zertifizierte Game-/Chat-Balanceregulierung, 14 Stunden Akkulaufzeit Dealpreis bei Saturn: 175,99 statt 199 Euro

JBL QUANTUM 500 Gaming-Headset, In-Ear-Gaming-Headset Schwarz © JBL Kabelgebundenes Gaming-Headset mit Lautstärkeregelung, integriertem Mikrofon und Stummschaltung. Die Steuerung erfolgt über Knöpfe auf der im Kabel integrierten Fernbedienung. Dealpreis bei Saturn: 24,99 statt 29,99 Euro

True-Wireless-Stereosound von JBL

Wer unterwegs auf Top-Sound nicht verzichten will, kommt kaum an True-Wireless-Kopfhörer (TWS) vorbei. Die kleinen In-Ear-Modelle kommen ohne störende Kabel, werden per Bluetooth mit der Musikquelle verbunden und über die beiliegende Transportbox aufgeladen. Sie speist die Kopfhörer übrigens auch dann mit bis zu 20 Stunden zusätzlicher Energie, wenn deren interne Lithium-Akku leer ist. Gut: Mit dabei sind fünf Sätze komfortabler Silikon-Ohrstöpsel für ein perfekt passendes Set. Dank Wasserfestigkeit nach IPX4 und sicherem Sitz sind die True-Wireless-Kopfhörer auch perfekte Begleiter für Sport und Outdoor-Erlebnisse – egal bei welchem Wetter. Schweiß und Wasser haben keine Chance! Dank Ambient Aware-Funktion können relevante Umgebungsgeräusche trotz Kopfhörer wahrgenommen werden. Die TalkThru-Technologie ermöglicht die Unterhaltung ohne die Hörer abnehmen zu müssen.

JBL Live Pro Plus, In-Ear-Kopfhörer Bluetooth Schwarz © JBL True-Wireless-Kopfhörer, Adaptives Noise Cancelling mit Smart Ambient, 28 Stunden kombinierte Wiedergabe, Wasserdicht nach IPX 4, 3-Mikrofon-Technologie Dealpreis bei Saturn: 147,99 statt 179 Euro

JBL Live Pro Plus, In-Ear-Kopfhörer Bluetooth Weiß © JBL True-Wireless-Kopfhörer, Adaptives Noise Cancelling mit Smart Ambient, 28 Stunden kombinierte Wiedergabe, Wasserdicht nach IPX 4, 3-Mikrofon-Technologie Dealpreis bei Saturn: 156,99 statt 179 Euro

Sonstige

JBL E55BT, Over-Ear-Kopfhörer Bluetooth Schwarz © JBL JBL Signature Sound, bis zu 20 Stunden Batterielaufzeit, nahtloses Umschalten zwischen Geräten, stoffbezogener Kopfbügel, universelle Ein-Tasten-Fernbedienung mit integriertem Mikrofon, Klangregelung auf der Hörmuschel, verwicklungsfreies, textilummanteltes Kabel. Dealpreis bei Saturn: 81,99 statt 129 Euro

JBL T205, In-Ear-Kopfhörer Spacegrau © JBL Kabelgebundener Kopfhörer mit Headset-Funktion und integriertem Mikrofon. Die Steuerung erfolgt über Knöpfe auf der im Kabel integrierten Fernbedienung. Dealpreis bei Saturn: 17,49 statt 19,99 Euro

JBL T205, In-Ear-Kopfhörer Champagne © JBL Kabelgebundener Kopfhörer mit Headset-Funktion und integriertem Mikrofon. Die Steuerung erfolgt über Knöpfe auf der im Kabel integrierten Fernbedienung. Dealpreis bei Saturn: 17,49 statt 19,99 Euro

JBL T110BT, In-Ear-Kopfhörer Bluetooth Grau © JBL Kabelloser Kopfhörer mit Headset-Funktion und integriertem Mikrofon. Fernbedienung am Kabel, maximale Betriebsdauer bis zu 6 Stunden. Dealpreis bei Saturn: 24,99 statt 39,99 Euro

JBL T210, In-Ear-Kopfhörer Schwarz © JBL Kabelgebundener Kopfhörer mit Headset-Funktion, integriertem Mikrofon und Stummschaltung. Die Steuerung erfolgt über Knöpfe auf der im Kabel integrierten Fernbedienung. Dealpreis bei Saturn: 15,99 statt 19,99 Euro

JBL T210, In-Ear-Kopfhörer Grau © JBL Kabelgebundener Kopfhörer mit Headset-Funktion, integriertem Mikrofon und Stummschaltung. Die Steuerung erfolgt über Knöpfe auf der im Kabel integrierten Fernbedienung. Dealpreis bei Saturn: 15,49 statt 19,99 Euro

JBL T290, In-Ear-Kopfhörer Schwarz © JBL Kabelgebundener Kopfhörer mit Headset-Funktion, integriertem Mikrofon und Stummschaltung. Die Steuerung erfolgt über Knöpfe auf der im Kabel integrierten Fernbedienung. Dealpreis bei Saturn: 19,99 statt 29,99 Euro

JBL T290, In-Ear-Kopfhörer Silber © JBL Kabelgebundener Kopfhörer mit Headset-Funktion, integriertem Mikrofon und Stummschaltung. Die Steuerung erfolgt über Knöpfe auf der im Kabel integrierten Fernbedienung. Dealpreis bei Saturn: 23,99 statt 29,99 Euro