Viele Grundig-TVs zu Deal-Preisen bei Media Markt

Bei Media Markt gibt es aktuell einige Grundig-TV-Geräte in verschiedenen Größen zu Schnäppchenpreisen.

Bei Media Markt gibt es aktuell eine große Auswahl an TV-Geräten der Marke Grundig die vom Elektrofachhändler zu günstigen Deal-Preisen angepriesen werden. Von LED- bis OLED-TV in Größen von 24 bis 65 Zoll ist dabei alles vertreten, darunter auch die beliebten Fire-TV-Geräte. Einige der bereits reduzierten Geräte erhalten zudem einen 15-Prozent-Direktabzug oder sind versandkostenfrei bestellbar, so gibt viele Grundig-TVs zu absoluten Schnäppchenpreisen. Die Aktion ist noch bis zum 26. Juni 2020 gültig.



Auf der Grundig-Markenseite finden Sie einige Highlights die wir Ihnen hier vortellen möchten:

Grundig-TVs: 24 - 32 Zoll

Grundig 24GHB5942

LED-TV (Flat, 24 Zoll, 61 cm)

nach Direktabzug für 138,54 statt 379 Euro UVP



Grundig 32GHB5942

LED-TV (32 Zoll, 80 cm)

nach Direktabzug für 155,54 statt 399 Euro UVP

Grundig 32GHB5800

LED-TV (Flat, 32 Zoll, 80 cm, HD)

für 196,99 statt 399 Euro UVP

Grundig 32GFB6062

LED-TV (Flat, 32 Zoll, 80 cm, Full-HD, Smart-TV, Fire-TV-Experience)

nach Direktabzug für 211,65 statt 499 Euro UVP



Grundig-TVs: 40 - 49 Zoll

Grundig 43GUB7062 FIRE TV EDITION

LED-TV (Flat, 43 Zoll, 108 cm, UHD 4K, Smart-TV, Fire-TV-Experience)

nach Direktabzug für 279,65 statt 699 Euro UVP

Grundig 43GUW7060 FIRE TV EDITION

LED-TV (Flat, 43 Zoll, 108 cm, UHD 4K, Smart-TV, Fire-TV-Experience)

nach Direktabzug für 280,49 statt 699 Euro UVP

Grundig 40GFB6822

LED-TV (Flat, 40 Zoll, 102 cm, Full-HD, Smart-TV)

für 299,99 statt 599 Euro UVP



Grundig 43GUB8962

LED-TV (Flat, 43 Zoll, 108 cm, UHD 4K, Smart-TV)

nach Direktabzug für 316,99 statt 699 Euro UVP



Grundig 49GUB7062 FIRE TV EDITION

LED-TV (Flat, 49 Zoll, 123 cm, UHD 4K, Smart-TV, Fire-TV-Experience)

nach Direktabzug für 322,15 statt 749 Euro UVP

Grundig 49GUW7060 FIRE TV EDITION

LED-TV (Flat, 49 Zoll, 123 cm, UHD 4K, Smart-TV, Fire-TV-Experience)

nach Direktabzug für 322,99 statt 749 Euro UVP

Grundig-TVs: 55 - 65 Zoll

Grundig 55GUW7060 FIRE TV EDITION

UHD-TV (Flat, 55 Zoll, 139 cm, UHD 4K, Smart-TV, Fire-TV-Experience)

nach Direktabzug für 399,49 statt 899 Euro UVP

Grundig 55GUB8962

LED-TV (Flat, 55 Zoll, 139 cm, UHD 4K, Smart-TV)

für 425,99 statt 899 Euro UVP

Grundig 65GUB7060 FIRE TV EDITION

UHD-TV (Flat, 65 Zoll, 164 cm, UHD 4K, Smart-TV, Fire-TV-Experience)

für 586,49 statt 1499 Euro UVP

Grundig 65GUB8962

LED-TV (Flat, 65 Zoll, 164 cm, UHD 4K, Smart-TV)

für 639,99 statt 1499 Euro UVP



Grundig 65GUB9980

LED-TV (Flat, 65 Zoll, 164 cm, UHD 4K, Smart-TV)

nach Direktabzug für 891,65 statt 1999 Euro UVP



Grundig-TVs: OLED-TVs

Grundig 65GOB9990 FINE ARTS

OLED-TV (Flat, 65 Zoll, 164 cm, UHD 4K, Smart-TV)

für 2139 statt 3899 Euro UVP

Das waren nur einige der Highlights des aktuellen Aktions-Deals. Auf der speziellen Grundig-Aktionsseite finden Sie noch viele weitere Top-Angebote zu Schnäppchenpreisen.

