Video: Windows 11 besser vor Angriffen geschützt

in einem Video demonstriert Microsoft, wie Windows 11 durch die strengeren Hardware-Anforderungen sicherer wird.

Für Windows 11 hat Microsoft die Hardware-Anforderungen im Vergleich zu Windows 10 angehoben, wodurch viele Rechner von einem Upgrade ausgeschlossen werden. Microsoft begründet dies damit, dass mit Funktionen wie VBS, TPM 2.0, Secure Boot und Trusted Boot die Sicherheit von Windows 11 stark verbessert werde. Auf der Strecke bleiben vor allem ältere PCs, weil diese unter anderem bei aktiviertem VBS in der Leistung einbrechen würden, wie auch Tests beweisen.

In einem auf Youtube veröffentlichten Video von Microsoft Mechanics erklären und demonstrieren die Sicherheitsexperten von Microsoft die verbesserte Sicherheit von Windows 11. Verwiesen wird auch darauf, dass die eingesetzten Sicherheitsmechanismen auch seit Jahren für Windows 10 zur Verfügung stehen, aber dort nicht für den Betrieb des Systems zwingend erforderlich sind.

Windows 11 wehrt Angriffe ab

Bei Windows 11 werden sie dagegen standardmäßig aktiviert und müssen in Betrieb sein. In dem Video wird dann zunächst ein Angriff auf ein Windows-10-System gezeigt und anschließend der gleiche Angriff auf Windows 11. Im Gegensatz zu Windows 10 kann Windows 11 den Angriff erfolgreich abwehren.

In dem Video wird erklärt: "Windows 11 verhindert diese Art von Angriffen sofort, da wir Secure Boot und Trusted Boot verwenden, die sowohl die zwingend erforderliche UEFI- als auch die TPM-Hardware nutzen. Secure Boot und Trusted Boot verhindern Rootkits oder Bootkits, die versuchen, Ihre Bootdateien zu verändern."



In zwei Artikeln haben wir Ihnen bereits Methoden erklärt, mit denen sich Windows 11 auch auf älteren PCs installieren lässt. Hier gibt es aber eine wichtige Einschränkung: Wer Windows 11 unter Umgehung der Hardware-Sperren installiert, der wird unter Windows 11 voraussichtlich keine Sicherheitsupdates erhalten. Außerdem kann es zu Stabilitäts- und Leistungsproblemen kommen. Der Einsatz der beiden folgenden Methoden lohnt sich also nicht für den produktiven Einsatz, sondern nur, wenn man mal einen Blick auf Windows 11 auf einem Zweitrechner oder einem virtuellen Rechner werfen will.

