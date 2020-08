Video: Kanone schießt Fremden Schutzmaske ins Gesicht

Hans-Christian Dirscherl

Ihr Gegenüber trägt keine Mund-Nasen-Maske? Dann schießen Sie ihm doch einfach eine ins Gesicht! Genau das dachte sich ein Youtuber und bastelte sich eine Maskenabschuss-Kanone.

Vergrößern Video: Kanone schießt Maskenverweigerer Maske ins Gesicht © youtube.com/watch?v=pa6BlJlrL-k

Ein Youtuber hat eine offensichtlich nicht ganz ernst gemeine Lösung für Maskenverweigerer vorgestellt: Eine selbst gebaute Kanone, die der Zielperson eine Mund-Nasen-Maske ins Gesicht schießt.



Eine derartige Lösung kann nur aus den USA kommen, dem Land der Waffennarren und der National Rifle Association, die auch US-Präsident Donald Trump zu ihren Unterstützen zählen kann. Der Youtuber Allen Pan hat auf seinem Youtube-Kanal ein Video veröffentlicht, in dem eine selbst gebaute „Kanone“, eher eine Art Steinschleuder, vorgeführt wird, die der Zielperson eine Mund-Nasen-Maske ins Gesicht schießt. Als Beschleunigungsmittel beim Abschuss der Maske dient CO2 aus der Flasche.



Im Idealfall soll die derart abgeschossene Maske genau über Mund und Nase der Zielperson landen und die Schnüre der Maske sollen sich um den Hals legen und so verbinden, dass sie die Maske tatsächlich halten. In dem Video sieht man zwar auch einige gescheiterte Schussversuche, aber einige Male scheint das Ganze tatsächlich zu klappen.



Der praktische Nutzen dieser Masken-Kanone dürfte aber überschaubar sein. Es scheint zum Beispiel kaum vorstellbar, das künftig die Zugbegleiter der Bahn AG mit so einer Kanone auf Passagiere zielen, die sich weigern eine Maske zu tragen.



In diesem Youtube-Video wird die Funktionsweise der Maskenkanone erklärt. Darin sind auch Freiluft-Schießübungen in der Öffentlichkeit enthalten. Diese fanden laut Pan am Huntington Beach in Kalifornien statt.

