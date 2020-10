Hans-Christian Dirscherl

"Video GIF Capture" heißt ein neues Screen-Recorder-Powertoy, mit dem Windows-10-Benutzer bald alle Bildschirm-Aktivitäten aufzeichnen können.

Vergrößern Video GIF Capture: Neues Powertoy zum Screen-Recording © Microsoft

Microsoft entwickelt derzeit ein neues Powertoy zum Aufzeichnen der Bildschirmaktivitäten. Das neue - wie immer kostenlose - Powertoy hört auf den Namen "Video GIF Capture". Aktuell ist es aber noch nicht nutzbar.



Video GIF Capture ist also ein so genanntes Screen-Recording-Tool. Es macht genau das, was der Name verspricht: Es zeichnet ab Start alle Bildschirmaktivitäten auf. Darüber hinaus soll das neue Powertoy auch grundlegende Bearbeitungsmöglichkeiten für den Mitschnitt der Bildschirmaufzeichnung bieten. Diese Bildschirmaufzeichnung lässt sich dann als animiertes GIF oder als Videodatei speichern. Die Entwickler sehen ihr neues Tools als leistungsfähigere Alternative zu der bereits in Windows 10 enthaltenen Windows 10 Gamebar und deren Screenrecording-Funktion.

Zum exklusiven Angebot: Windows 10 Pro für nur 39,99 Euro



Das neue Powertoy „Video GIF Capture“ könnte also beispielsweise für Lehr- oder Demonstrationsvideos verwendet werden. Mit „Video GIF Capture“ können die Anwender sowohl den gesamten Bildschirminhalt als auch nur bestimmte Ausschnitte davon mitschneiden. Der Anwender kann zudem erläuternde Texte in den Mitschnitt einfügen und Cursorbewegungen aufzeichnen. Ebenso können Tastatureingaben aufgezeichnet werden. Das Mikrofon des Windowsrechners wird dagegen nicht mitgeschnitten, außerdem verzichtet „Video GIF Capture“ auf den Mitschnitt von Webcam-Inhalten.



Die Microsoft-Entwickler stellen Video GIF Capture hier auf Github vor.

Free Screen Video Recorder



Windows 10: Neues Powertoy schaltet Audio und Video komplett stumm



Microsoft PowerToys: Neues Tool Color Picker an Bord



Powertoys 0.20: Endlich wieder ein neues Windows-10-Tool