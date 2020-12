Video: Autonomer Lade-Roboter von VW lädt E-Auto auf

Hans-Christian Dirscherl

Ein autonomer VW-Roboter fährt samt Strom-Anhänger zum geparkten Elektro-Auto und lädt dessen Akku ohne menschliche Hilfe auf. Ist das die perfekte Lösung um E-Autos in Tiefgaragen und auf Parkplätzen aufzuladen? Denn jeder Parkplatz kann so zum Aufladen genutzt werden. Auch ohne feste Ladesäule.

Vergrößern Lade-Roboter lädt E-Auto überall ohne menschliche Hilfe. © Volkswagen AG

Update 29.12.2020: Bereits vor einem Jahr hatte Volkswagen einen mobilen Laderoboter mit „Strom-Anhänger“ vorgestellt (siehe unten die ursprüngliche Meldung vom 27.12.2019). Dabei handelt es sich um einen autonomen Roboter, der samt Strom-Anhänger zum geparkten Elektro-Auto fährt und dessen Akku ohne menschliche Hilfe auflädt. Das könnte die perfekte Lösung dafür werden um E-Autos in Tiefgaragen und auf Parkplätzen aufzuladen. Denn jeder vorhandene Parkplatz könnte so zum Aufladen genutzt werden. Auch ohne feste Ladesäule.



Jetzt hat VW zu diesem "Mobile Charging Robot" ein Youtube-Video veröffentlicht. Dabei handelt es sich aber nur um einen Teaser und keinesfalls um eine durchgehende und nachvollziehbare Dokumentation des Ladevorgangs.

VW sagt , dass es diese im Jahr 2019 entwickelte Idee eines autonomen Laderoboters weiterentwickeln wolle. Damit der Roboter seine Aufgabe erfüllen kann, muss er mit den Autos zwangsläufig kommunizieren können. Er muss also das gleiche Kommunikationsprinzip/Protokoll wie die Autos nutzen. Update Ende



Ursprüngliche Meldung vom 27.12.2019: Volkswagen hat einen mobilen Laderoboter samt „Strom-Anhänger“ vorgestellt. Er fährt vollkommen autonom zum E-Auto und lädt dessen Akku auf. Der mobile Roboter bringt hierzu einen Anhänger als fahrbaren Energiespeicher zum Fahrzeug, schließt diesen an und lädt damit die Batterie des E-Fahrzeugs auf.

Der Fahrer startet den Laderoboter via App. Alternativ kann der Roboter auch über eine Car-to-X-Kommunikation gestartet werden. Danach steuert der Laderoboter eigenständig das zu ladende Fahrzeug an und kommuniziert mit diesem vom Öffnen der Ladeklappe, über das Anschließen des Steckers bis hin zum Entkoppeln. Der gesamte Ladevorgang soll ohne jegliche menschliche Beteiligung ablaufen.

Der bewegliche Energiespeicher verbleibt während des Ladevorgangs beim Auto. Der Roboter kümmert sich unterdessen um das Laden weiterer E-Fahrzeuge, verspricht Volkswagen. Ist der Ladevorgang beendet, dann holt der Roboter den mobilen Energiespeicher eigenständig ab und bringt ihn zurück an die Ladestation.

Vergrößern Der Roboter lässt den Anhänger beim aufzuladenden Auto stehen und fährt zurück zu seiner Ausgangsstation. © Volkswagen AG

Der Einsatzzweck des Laderoboters mit Strom-Anhänger dürfte offensichtlich sein: Er lädt E-Autos auf, die in Parkhäusern, auf Parkplätzen oder in Tiefgaragen abgestellt sind. VW löst damit das Problem mit den fehlenden Ladesäulen. Die Ladesäule kommt also zum Auto und nicht das Auto zur Ladesäule. Damit würden umfangreiche Baumaßnahmen in Tiefgaragen und die damit möglicherweise verbundenen Streitereien unter den Eigentümern entfallen. Zudem entfällt damit das bekannte Problem der von einem anderen Fahrzeug blockierten Ladesäule.

Der Laderoboter ist derzeit aber nur eine Studie der Volkswagen Group Components und noch nicht serienreif. Für einen möglichen Marktstart des Laderoboters gibt es noch keinen Termin.

Die Studie besteht aus einem kompakten, selbst fahrenden Roboter und flexibel beweglichen Energiespeichern, sogenannten Akkuwaggons. Letztere verfügen voll aufgeladen über einen Energiegehalt von jeweils zirka 25 kWh. Ein Laderoboter kann mehrere der Akkuwaggons gleichzeitig bewegen. Am Fahrzeug ermöglicht der Akkuwagon mit integrierter Ladeelektronik das DC-Schnellladen mit bis zu 50 kW, wie VW erklärt.

Der autonom fahrende Roboter ist ausgestattet mit Kameras, Laserscannern und Ultraschallsensoren. Je nach Größe des Parkareals oder der Tiefgarage sollen sich auch mehrere Laderoboter parallel einsetzen lassen.

Dieses animierte Youtube-Video soll den Einsatz des Laderoboters zeigen.