Vertrag: Xbox Series X + Game Pass für monatlich 33 Euro

Michael Söldner

Die schon länger angekündigten Abo-Modelle aus Xbox-Konsole und Game Pass kommen nach Deutschland.

Vergrößern Microsoft bietet seine Xbox-Konsolen ab sofort auch als Vertrag samt Game-Pass-Abo an. © xbox.com

Schon länger bietet Microsoft ausländischen Spielern die Kombination aus Xbox-Konsole und Xbox Game Pass als monatlich zu zahlenden Abo-Vertrag an. Nun kommt das Angebot auch nach Deutschland: Ab heute kann das „Xbox All Access“ getaufte Paket bei Cyberport geordert werden, weitere Händler seien in Planung. Spieler aus Österreich und der Schweiz müssen sich hingegen noch bis 2021 gedulden.

Konsole und Spiele im Abo

Konkret sollen bei Cyberport 7000 Xbox-Konsolen zur Verfügung stehen, die für das neuartige Abo reserviert sind. Das auf zwei Jahre angelegte Abo umfasst eine Xbox-Konsole nach Wahl (Xbox Series X oder S) sowie einen 24-monatigen Zugang zu Microsofts Spieleabonnement Xbox Game Pass Ultimate. Darin sind über 100 Spiele enthalten, die sich wahlweise auch auf dem PC nutzen lassen. Ein Streaming der Spiele über Microsofts xCloud sowie das für Online-Spielen nötige Xbox Live Gold sind in dieser Version ebenfalls enthalten.

Kleine Ersparnis

Für den monatlichen Preis des Abos spielt die ausgesuchte Konsolenversion eine große Rolle: Während die Xbox Series X samt Game Pass Ultimate mit monatlich 33 Euro zu Buche schlägt, kostet die langsamere Xbox Series S samt Game Pass Ultimate pro Monat nur 25 Euro. Im Falle einer Xbox Series X werden über den gesamten Abo-Zeitraum entsprechend 792 Euro fällig. In Anbetracht des Kaufpreises von 500 Euro plus 13 Euro im Monat für den Game Pass Ultimate ergibt sich somit eine Ersparnis von einmalig 20 Euro. Im Falle einer Xbox Series S kostet das Abo insgesamt 600 Euro. Der Einzelkauf der Konsole für 300 Euro plus 24 x 13 Euro für den Game Pass Ultimate würde insgesamt 12 Euro mehr kosten. Wie bei einem Handyvertrag dürfen beide Konsolen nach dem zweijährigen Abo behalten werden. Durch die eher schlechte Verfügbarkeit beider Konsolen könnten sich dennoch Interessenten für das Angebot finden.



