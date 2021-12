Verlosung: Das alles können Sie aus dem ultimativen Gaming-Zimmer gewinnen!

Michael Schmelzle

Das ultimative Gaming-Zimmer ist fertig - das feiern wir mit einer fetten Verlosung mit allen Lesern und Zuschauern!

Vergrößern Willkommen im ultimativen Gaming-Zimmer der PC-WELT

Die Verlosung findet unter allen Teilnehmern statt, die sich über das Formular am Ende dieses Beitrags anmelden. Wir ziehen insgesamt sechs Gewinner*innen! Und das sind die Preise, die Sie gewinnen können:

Gaming-Chair: Backforce One Plus (-> alle Infos) im Wert von 649 Euro. Unbezahlbar: Sie dürfen sich den Backforce One Plus mit einem eigenen Logo besticken lassen - auf Wunsch mit Unterstützung eines Backforce-Designer. Ebenfalls im Wunschdesign gibt's die Schulter-Patches und die Gamer-Puls-LED mit dazu.

Vergrößern Unbezahlbar: Backforce One Plus mit eigenem Logo!

Streaming-PC: ZOTAC Magnus One ECM73070C (-> alle Infos) im Wert von 1700 Euro. Im Gaming-Zimmer ist der Magnus One fürs Streaming zuständig, lässt sich dank RTX-3070-Grafikkarte und Core i7-10700 aber auch prima als Gaming-PC gebrauchen. Der Barebone ist bereits von uns mit 16 GB RAM und einer 256 GB großen SSD ausgestattet.

Vergrößern ZOTAC Magnus One ECM73070C

Netzwerkspeicher: Synology DiskStation DS720+ mit 2x 8 TB (-> alle Infos) im Wert von 770 Euro. Die DiskStation DS720+ sichert im Gaming-Zimmer automatisch die Streams.

Vergrößern Synology DiskStation DS720+ inklusive zwei 8 TB große HAT5300-HDDs. © Synology

Gaming-Peripherie: Roccat-Paket (-> alle Infos) aus der Tastatur Vulcan Pro + Maus Kone Pro Air + Pad AIMO Sense XXL + Headset Syn Pro Air im Wert von 450 Euro.

Vergrößern Die Gaming-Peripherie von Roccat. © Roccat

Racing-Set: Thrustmaster T248 im Wert von 350 Euro. Das Set für PC und PS5 besteht aus einem Rennlenkrad mit 25 Aktionstasten und magnetischen Pedalen.

Vergrößern Thrustmaster T248 © Thrustmaster

WiFi-6-Router: AVM Fritz!Box 7590 AX (-> alle Infos) im Wert von 250 Euro. Die 7590 AX eignet sich für kleine wie große Heimnetze mit vielen Geräten, die hohes Transfertempo fordern - per WiFi 6 sind es bis zu 3,6 GBit/s.

Vergrößern AVM FRITZ!Box 7590 AX mit Wi-Fi 6 © AVM

Gewinnspiel-Formular

Wenn das Gewinnspiel-Formular nicht angezeigt werden sollte, klicken Sie bitte hier.