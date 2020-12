Verbraucherzentrale informiert über dubiose Online-Shops

René Resch

Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat knapp 460 dubiose Online-Shops untersucht, über die sich Verbraucher im Vorfeld beschwert hatten.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbz) hat in einer Pressemitteilung über ein Kurzpapier mit dem Namen „Verbraucherfrust beim Online-Shoppen“ informiert. Hier werden unter anderem Verbraucher darüber informiert, wie sie Anhaltspunkte für mögliche Schwierigkeiten bei einer Warenbestellung erkennen können. Dazu wurden knapp 460 Webseiten untersucht, über die Beschwerden der Verbraucher eingingen. Der vzbv warnt zudem vor hoher Fluktuation und gewisser Intransparenz bei Online-Shops.

Fake-Shops, Dropshipping, Zahlungen per Vorkasse

Denn Komplikationen kann es einige geben, Fake-Shops, die von einen auf den anderen Tag verschwinden oder Shops die Dropshipping betreiben, also Shops, die Waren verkaufen, die noch gar nicht im Lager des Händlers vorrätig sind, sowie andere Probleme.

Der vzbv schreibt dazu: „Gerade in Zeiten des Lockdowns in der Corona-Krise sollten Verbraucher genau hinschauen, bei welchen Webshops sie einkaufen,“ sagt Carola Elbrecht, Referentin Team Marktbeobachtung Digitales beim vzbv. „Reißerische Werbung, wechselnde Sprachen und Währungen im Bestellprozess, Lieferzeiten von bis zu 120 Tagen und die Vorkassezahlung können Hinweise auf dubiose oder gar betrügerische Shops sein.“

Knapp zwei Drittel, also 65 Prozent der untersuchten Internetseiten, über die sich Verbraucher beschwerten, sind verschwunden oder schlicht nicht mehr aufrufbar. Verbraucher zahlen per Vorkasse und warten wochenlang auf Lieferungen ihrer bestellten Waren oder erhalten diese gar nicht. Was bleiben sind Kosten und Ärger die sich der Verbraucher lieber sparen möchte.

