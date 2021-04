Verbraucherschützer: Tesla-Autopilot lässt sich leicht austricksen

Denise Bergert

Die US-Verbraucherschutzorganisation CR fand bei einem Versucht heraus, wie leicht sich der Tesla-Autopilot austricksen lässt.

Vergrößern Muss Tesla bei seinem Autopiloten Sicherheitsfeatures nachbessern? © Tesla

Am vergangenen Wochenende ereignete sich in der Nähe von Houston, im US-Bundesstaat Texas ein tödlicher Unfall mit einem Tesla. Zwei Männer krachten dabei gegen einen Baum und verbrannten in ihrem E-Auto. Den Behörden zufolge saß bei dem Unfall keiner der beiden Männer auf dem Fahrersitz. Den Mutmaßungen zufolge hatten sie den Autopiloten testen wollen und waren in einer Kurve von der Straße abgekommen. Die örtliche Feuerwehr war vier Stunden lang damit beschäftigt, den brennenden Wagen zu löschen.

Die US-Verbraucherschutzorganisation Consumer Reports (CR) nahm den Unfall zum Anlass, sich den Autopiloten näher anzuschauen. Tesla-Modelle verfügen zwar über autonome Fahrfunktionen, für die Nutzung ist es aus Sicherheitsgründen aber dennoch nötig, dass der Fahrer auf dem Fahrersitz Platz nimmt, um im Notfall eingreifen zu können. Die Ingenieure fuhren auf ihrer Teststrecke mehrere Runden mit einem Tesla Model Y. Dabei stellten sie fest, dass der Tesla keine Warnmeldung abgab, wenn niemand auf dem Fahrersitz saß. Das System ließ sich sehr einfach austricksen. So platzierte CR im Test beispielsweise eine Kette am Lenkrad, um dort abgelegte Arme zu simulieren.

Der Tesla überprüfte nicht, ob der Fahrer auf die Straße sah oder ob überhaupt jemand auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte. Konkurrenten wie GM und Ford setzen Kameras ein, um sicherzustellen, dass der Fahrer bei der Nutzung ihrer Autopilot-Systeme auf die Straße sieht, Tesla könne nicht einmal feststellen, ob der Fahrersitz besetzt ist, so CR. Die E-Autos weisen ihre Besitzer zwar darauf hin, ständig auf die Straße zu achten und mindestens eine Hand am Lenkrad zu lassen, eine zuverlässige Kontrolle gebe es darüber aber nicht.

