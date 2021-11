Hans-Christian Dirscherl

Verbraucherschützer haben ausgerechnet, wie viel Kunden von Telekom, Vodafone, 1und1 und O2 zu viel für ihren Internetzugangsvertrag bezahlen, weil dieser zu langsam ist. Das Ergebnis schockiert.

Vergrößern Verbraucherschützer: So viel zahlen Internetnutzer zu viel für langsames Internet © fizkes/Shutterstock.com

Die Verbraucherzentrale Bundesverband vzbv hat ausgerechnet , wie viel Internetnutzer im Zeitraum 2019/2020 zu viel für zu langsames Internet gezahlt haben. Diese Information kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn ab dem 1. Dezember 2021 können Verbraucher ihre Rechnung an den Internetprovider reduzieren, wenn ihre Internetverbindung langsamer als vertraglich zugesichert ist. Wer beispielsweise nur die Hälfte der vertraglichen vereinbarten Internetgeschwindigkeit erhält, zahlt auch nur die Hälfte des vertraglich festgelegten Entgelts. Mehr hierzu lesen Sie in Internet zu langsam? Ab 1.12. können Sie Zahlungen kürzen.

Die Verbraucherschützer untersuchten gängige Breitband-Tarife der Breitband-Internetanbieter Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1. Der vzbv hat die Messdaten der Bundesnetzagentur, die mit deren Messtool ermittelt werden können, mit den Tarifen der Telekommunikationsanbieter abgeglichen und ausgerechnet, wie viel Verbraucher in den einzelnen Tarifen der Telekommunikationsanbieter zu viel bezahlten. Das Ergebnis: Die Nutzer zahlten anbieterübergreifend teilweise jeden Monat zweistellige Beträge zu viel, weil sie beispielsweise weniger als 50 Prozent der vereinbarten Download-Geschwindigkeit erhielten. Die Ergebnisse im Detail.

Telekom

Laut den Verbraucherschützern zahlte die Hälfte der Kunden der Telekom bei Verträgen von 2 Mbit/s bis unter 50 Mbit/s mehr als 30 Prozent zu viel. Das bedeutet, dass Verbraucher bei den Tarifen der Telekom für diese Bandbreiteklassen im Schnitt mindestens 9,25 bis 15,90 Euro monatlich zu viel zahlen. Im gleichen Bandbreite-Spektrum erhalten 30 Prozent der Verbraucher nicht einmal die Hälfte der versprochenen Download-Geschwindigkeit, sodass sie mindestens 15,21 bis 23,89 Euro monatlich ohne Gegenleistung zahlen.

Bei Verträgen von 200 Bit/s bis unter 500 Mbit/s erhalten 30 Prozent der Verbraucher nicht einmal 37,7 Prozent der versprochenen Leistung. Das bedeutet laut den Verbraucherschützern beim Tarif Magenta Zuhause XL 250, der über eine Laufzeit von 24 Monaten pro Monat durchschnittlich 46,20 Euro kostet, dass betroffene Kunden monatlich mindestens 28,78 Euro zu viel zahlen.

Vodafone

Bei Tarifen von acht bis unter 18 Mbit/s erhalten 50 Prozent der Kunden nicht einmal 60,8 Prozent der versprochenen Leistung und zahlen mindestens 8,82 Euro monatlich zu viel. Jeder fünfte Verbraucher zahlt in dieser Bandbreiteklasse sogar mehr als 70 Prozent zu viel. In der Bandbreiteklasse von 200 bis unter 500 MBit/s erhalten 30 Prozent der Nutzer gerade einmal ein Drittel der vertraglich vereinbarten Leistung, was monatlich mindestens 20,00 bis 26,67 Euro an Zahlungen ohne Gegenleistung entspricht.

1&1

In der Bandbreiteklasse von 8 bis unter 18 Mbit/s zahlt die Hälfte der Kunden 38,4 Prozent zu viel – das sind laut den Verbraucherschützern monatlich mindestens 8,64 Euro bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten oder sogar 11,52 Euro bei einer Laufzeit von drei Monaten. In der gleichen Bandbreiteklasse erhält jeder fünfte Kunde nicht einmal ein Drittel der vertraglich zugesicherten Download-Geschwindigkeit. In der Bandbreiteklasse von 200 bis unter 500 Mbit/s bekommen 50 Prozent der Verbraucher weniger als zwei Drittel der Vertragsleistung und zahlen somit mindestens 14,60 Euro zu viel. Zehn Prozent der Kunden erreichen in den Messungen nicht einmal 13,1 Prozent ihrer bezahlten Internetgeschwindigkeit, sodass sie monatlich mindestens 34,75 Euro zu viel zahlen.

Telefónica

In der Bandbreiteklasse von 8 bis unter 18 Mbit/s zahlt jeder fünfte Verbraucher mindestens zwei Drittel zu viel, was beim Anbieter O2 monatlich beispielsweise 17,72 Euro entspricht, wie die Verbraucherschützer ausrechnen. In der Bandbreiteklasse von 25 bis unter 50 Mbit/s erhalten 50 Prozent der Verbraucher weniger als die Hälfte und 30 Prozent weniger als ein Drittel der vertraglich vorgesehenen Download-Geschwindigkeit – sie zahlen somit jeden Monat mindestens 16,04 Euro beziehungsweise 21,08 Euro zu viel.

In der Bandbreiteklasse von 100 bis unter 200 Mbit/s bekommt jeder fünfte Kunde nicht einmal die Hälfte der versprochenen Leistung und zahlt monatlich mindestens 20,63 Euro zu viel.