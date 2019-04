Verbraucherschützer: Abzocke mit online gebuchten Übernachtungen

Hans-Christian Dirscherl

Die Verbraucherzentrale Bayern warnt kurz vor den Osterferien vor Abzocke mit online gebuchten Unterkünften.

Vergrößern Airbnb ermöglicht eine Übernachtung im weltberühmten Louvre in Paris. © Airbnb

In den meisten Bundesländern beginnen am nächsten oder übernächsten Wochenende die Osterferien. Wer jetzt online noch auf den letzten Drücker eine Übernachtungsmöglichkeit für den Osterurlaub sucht, sollte darauf achten, wie er bucht beziehungsweise bezahlt.

Denn die Verbraucherzentrale Bayern warnt vor Betrugsversuchen über Unterkunft-Vermittlungsportale wie Airbnb, wimdu oder 9flats.com. „Vermeintlich günstige Angebote mit gefälschten Bewertungen sollen Verbraucher dazu bewegen, ihre Anfrage an eine angegebene E-Mail-Adresse zu senden“, berichtet Tatjana Halm, Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Wer daraufhin bucht, so die Verbraucherschützer, erhält die Bestätigung von einer gefälschten Adresse, in der als Zahlungsmittel nur eine Überweisung ins Ausland möglich ist. „Diese kann nach erfolgter Zahlung nicht rückgängig gemacht werden“, warnt die Juristin.



Die Verbraucherzentrale Bayern rät dringend, nicht direkt auf die E-Mail-Adresse eines Vermieters in einem solchen Angebot zu antworten. Stattdessen sollte die gesamte Kommunikation und vor allem die Buchung und Bezahlung über das Vermittlungsportal, also beispielsweise über Airbnb, und dessen entsprechendes Kontaktformular erfolgen. Verlassen Sie also für die Online-Buchung Ihrer Unterkunft nie den Bereich des Vermittlungsportals.



„Will der Vermieter das Geld auf ein ausländisches Konto oder per Überweisung über Zahlungsdienste wie Western Union erhalten, deutet dies auf betrügerische Machenschaften hin“, warnt Tatjana Halm.



Ob es sich um ein seriöses Vermittlungsportal handelt, erkennen Sie unter anderem daran, dass in der Adresszeile des Browsers ein „https“ vor der Webadresse steht.

Übrigens: Details zu der oben erwähnten ungewöhnlichen Airbnb-Übernachtung im Louvre finden Sie hier.