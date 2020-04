Velvet: Neues LG-Smartphone im Teaser-Video

Denise Bergert

LG gewährt einen ersten Blick auf das Design seines neuen Velvet-Smartphones in einem kurzen Teaser-Video.

Vergrößern Wann erscheint das neue LG Velvet? © LG

Nachdem LG in den vergangenen Tagen bereits erste Hardware-Details zu seinem neuen Velvet-Smartphone veröffentlicht hatte, folgt heute ein Teaser-Video. Der Render-Clip zeigt einige der neuen Smartphone-Features. Darunter etwa das neue Raindrop-Design für die an der Rückseite verbauten Kameras. LG bringt nicht alle Linsen gesammelt in einem Element unter, sondern widmet jeder Linse eine eigene kleine Aussparung an der linken Seite. Die Hauptkamera steht dabei zwar noch aus dem Gehäuse heraus, die Zusammenstellung wirkt jedoch weniger aufdringlich.

Im Teaser-Video bestätigt LG außerdem, dass im neuen Velvet-Smartphone der 5G-Prozessor Snapdragon 765 von Qualcomm zum Einsatz kommt. Einen ersten Blick können Zuschauer außerdem auf den 3,5-mm-Kopfhörer-Anschluss an der Unterseite des Velvet werfen. Die Front-Kamera bringt das Unternehmen in einer kleinen Teardrop-Notch an der Oberkante des Displays unter. Der Video-Clips zeigt außerdem vier unterschiedliche Farb-Versionen des Velvet. Das Smartphone wird demnach in Schwarz, Weiß, Grün und Pink-Orange erhältlich sein. Wann LG die finale Enthüllung plant, ist noch unklar. Gerüchten zufolge könnte das Velvet am 15. Mai offiziell vorgestellt werden.