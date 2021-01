Veganes Fleisch aus dem 3D-Drucker kommt nach Deutschland

Denise Bergert

Das vegane Fleisch aus dem 3D-Drucker des Startups Redefine Meat soll 2021 in deutschen Restaurants erhältlich sein.

Vergrößern Ein täuschend echtes veganes Filet Mignon von Redefine Meat. © Redefine Meat

Das israelische Startup Redefine Meat hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe von 3D-Druckern täuschend echte Fleischersatzprodukte herzustellen. Das Unternehmen hat ein Druckverfahren entwickelt, das aus pflanzlichen Bestandteilen in speziellen 3D-Druckern veganes Hackfleisch, vegane Würstchen oder ein veganes Filet Mignon zusammensetzen kann. Die Endprodukte kommen den Originalen so nah, dass fast 90 Prozent aller Kunden bei mehreren Blindverkostungen mit einem Food-Truck in Tel-Aviv überzeugt waren, sie hätten gerade ein echtes Rindersteak gegessen.

Das spezielle 3D-Druckverfahren sorgt dafür, dass die veganen Steaks die Fett- und Muskelstruktur von echtem Fleisch aufweisen. Der Drucker kann mit seinen Düsen hunderttausende Punkte ansteuern. Die Vorlage bestimmt dann, ob dort Fett, Flüssigkeit oder Pflanzenproteine aufgetragen werden. Daraus ergibt sich dann ein täuschend echtes Steak-Imitat, für das kein Tier sterben musste. Bereits im ersten Halbjahr 2021 soll das vegane 3D-Drucker-Fleisch von Redefine Meat in Restaurants in Deutschland und der Schweiz erhältlich sein. Wann und ob die Fleischersatz-Produkte auch für die Zubereitung zu Hause im Einzelhandel verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt.