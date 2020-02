Valve verrät Starttermin für Half-Life: Alyx

Panagiotis Kolokythas

Valve hat offiziell den Starttermin für Half Life: Alyx enthüllt. Das VR-Spiel erhalten einige Gamer sogar gratis

Vergrößern Half-Life Alyx erscheint am 20. März 2020 © Valve

Valve hatte im November 2019 das neue VR-Spiel Half-Life: Alyx enthüllt und seinerzeit März 2020 als Termin für die Veröffentlichung angegeben. Nun hat Valve auch den konkreten Veröffentlichungstermin verraten: Half-Life Alyx erscheint am 23. März 2020 im Steam Online Store.



Bei Half-Life: Alyx handelt es sich um ein vollwertiges Spiel aus dem Half-Life-Universum. Allerdings kann Half-Life: Alyx nur in Verbindung mit einer VR-Brille gespielt werden. Die gute Nachricht ist, dass Valve mit Half-Life: Alyx aber alle relevanten VR-Plattformen für den PC unterstützen wird. Die noch bessere Nachricht: Wer Valves Index-VR-Headset besitzt, wird Half-Life: Alyx gratis erhalten. Besitzer einer Oculus Rift, einer HTC Vive oder eines Windows-Mixed-Reality-Headsets können das Spiel für 44,99 Euro statt 49,99 Euro vorbestellen.

Die schlechte Nachricht ist allerdings: Das Index-VR-Headset ist bei Valve direkt nur schwer zu kriegen, wie ein Blick in den Steam-Store hier verrät. Offenbar hat die Ankündigung von Half-Life: Alyx Wirkung gezeigt und die Nachfrage für die VR-Brille Index war deutlich höher als das Angebot.



Der Trailer zu Half-Life-Alyx macht deutlich, dass es sich um ein echtes Half-Life-Spiel handelt, in dem ein Teil der Geschichte in diesem Universum weitererzählt wird. Inhaltlich ist die Story zwischen den Ereignissen von Half-Life 1 und Half-Life 2 angesiedelt. Alle die sich seit so vielen Jahren auf ein Half-Life 3 freuen, erhalten immerhin quasi ein Half-Life 1.5. Zu der Story erklärt Valve:

"Zeitlich zwischen den Ereignissen von Half-Life und Half-Life 2 gelegen, handelt die Geschichte von einem unmöglichen Kampf gegen außerirdische Eroberer – die Combine. Sie sind Alyx Vance – die einzige Hoffnung für das Überleben der Menschheit. Seit dem Black-Mesa-Vorfall hat die Combine ihre Vorherrschaft über den Planeten noch weiter ausgebaut und pfercht die übriggebliebene Bevölkerung in Städte ein. Unter ihnen befinden sich zwei der größten Wissenschaftler der Erde: Ihr Vater, Dr. Eli Vance und Sie. Als Gründer des aufkeimenden Widerstands haben Sie Ihre wissenschaftlichen Aktivitäten heimlich fortgeführt – wichtige Forschungen und die Herstellung wertvoller Werkzeuge für die wenigen Menschen, die es wagen, sich der Combine zu widersetzen. Mit jedem Tag, der vergeht, lernen Sie mehr über Ihren Feind und seine Schwächen."



Half-Life-historisch betrachtet, wird also durchaus eine interessante Zeitspanne behandelt. Half-Life 2 begann damit, wie Gordon Freeman aus der Stasis erwachte und die Combine bereits die Erde erobert hatte. In Half-Life: Alyx dürften die Spieler nun also erfahren, was in dem vorausgegangenen Sieben-Stunden-Krieg genau passierte. Selbstverständlich gibt es da auch ein Wiedersehen mit dem G-Man...

Mehr Infos zu Half-Life: Alyx finden Sie in unserer Preview.

Bis zur Veröffentlichung von Half-Life: Alyx sind alle bisher erschienen Half-Life-Abenteuer gratis erhältlich.