Valve nennt Starttermin für Steam Winter Sale

Michael Söldner

Valve will vom 19. Dezember bis zum Jahresende im Winter Sale auf Steam unzählige Rabatte auf PC-Spiele bieten.

Vergrößern Der Winter Sale auf Steam dürfte auch in diesem Jahr wieder zu vielen Impulskäufen führen. © steampowered.com

Der Winter Sale auf Steam ist für viele PC-Spieler schon zu einer festen Institution geworden, um sich vor Weihnachten mit neuen und betagten Spielen einzudecken. Noch hatte sich Valve um eine konkrete Terminnennung gedrückt, nun steht der Zeitraum für den Winter Sale auf Steam fest: Ab dem 19. Dezember 2019 gibt es bis zum Jahresende zahlreiche Rabatte. Auf Flash-Sales, also nur für kurze Zeit laufende Rabatt-Aktionen, verzichtet Valve hingegen. Ein am ersten Tag geltender Rabatt gilt demnach bis zum Ende der Aktion.

Im vergangenen Jahr bot Valve seinen Nutzern neben den Rabatten für Spiele auch einen Adventskalender, bei dem sich jeden Tag ein Türchen öffnen ließ. Dahinter warteten kleine Geschenke, die von Profilhintergründen über Emoticons bis zu verbrauchbaren Gegenständen reichten. Ob es in diesem Jahr eine ähnliche Aktion oder sogar kostenlose Spiele geben wird, bleibt noch offen. Der Winter Sale auf Steam dürfte jedoch auch so viele attraktive Rabatte bieten, so dass sich Spieler preiswert mit Spielen eindecken können, die dann für die kommenden Monate vor den Bildschirm fesseln. Angesichts der häufig im einstelligen Euro-Bereich angesiedelten Preise dürften dadurch auch viele Spiele auf der eigenen Festplatte landen, die letztlich doch nie gespielt werden.

