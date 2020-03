VW steht unter Strom: Aus für Erdgas-Autos

Hans-Christian Dirscherl

VW beendet die Entwicklung und Produktion von Erdgasautos. Stattdessen setzt VW künftig vor allem auf ein bestimmtes Antriebskonzept.

Vergrößern Auch den VW Golf Variant gibt es als Erdgasauto. Noch. © VW

Volkswagen stellt die Produktion von Erdgas-Fahrzeugen (Compressed Natural Gas, CNG) mittelfristig konzernweit ein. VW will sich stattdessen ganz auf Elektroautos konzentrieren.



Die derzeit vom VW-Konzern noch verkauften Autos bekommen keine Nachfolger mehr. Das berichtet das Handelsblatt. Die Abkehr vom Erdgasantrieb ist umso bemerkenswerter als VW mit Skoda, Seat und Audi bisher zu den wichtigsten Anbietern von Erdgasfahrzeugen gehört . Erdgasautos gelten als vergleichsweise sauber und lassen sich zudem mit relativ niedrigen Unterhaltskosten betreiben. Problematisch für Erdgasfahrer ist allerdings das sehr dünne Tankstellennetz.

VW will die frei werdenden Ressourcen für die Entwicklung von Elektroautos verwenden. Denn VW-Chef Herbert Diess setzt ganz auf Elektroautos wie den kommenden ID.3. Daneben hat derzeit auch der Wasserstoffantrieb / die Brennstoffzelle keine Chance in der VW-Strategie. Ebenso spielen synthetische Kraftstoffe in der Planung von VW keine Rolle. VW nennt unter anderem den Wirkungsgrad des Elektroantriebs als Grund für die Fokussierung: Mit 100 Kilowattstunden an regenerativer Energie komme ein Batterieauto rund 500 Kilometer weit, ein Brennstoffzellenfahrzeug 200 Kilometer und ein Auto mit synthetischem Kraftstoff schaffe 80 Kilometer, zitiert das Handelsblatt einen VW-Verantwortlichen. Zudem würden Erdgasfahrzeuge keinen hinreichenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Außerdem kaufen nur wenige Kunden tatsächlich Erdgasautos. Deshalb will sich VW ganz auf den Elektroantrieb konzentrieren.



VW beendet die Produktion von Erdgasautos aber nicht sofort, sondern lässt die einzelnen Modelle langsam auslaufen. Der Produktionsstopp für Erdgasantriebe betrifft auch nicht die erst gerade vorgestellte neue Caddy-Generation. Diese fährt optional auch weiterhin mit Erdgasantrieb.