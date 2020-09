VW liefert erste ID.3 aus - Start in eine neue Ära

Hans-Christian Dirscherl

Volkswagen hat die ersten VW ID.3 ausgeliefert. Die Wolfsburger starten damit die Aufholjagd auf Tesla.

Vergrößern VW ID.3 © VW

Volkswagen hat mit der Auslieferung des ID.3 begonnen - der erste VW mit dem neu entwickelten Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB). Das berichtet das Manager Magazin. Allerdings erhielt bisher nur eine Handvoll Kunden das neue Elektro-Auto von VW und es handelt sich bei den ausgelieferten Exemplaren nur um die besser ausgestattete 1st Edition.



VW übergab demnach die ersten ID.3 1st Edition am Freitag in der Gläsernen Manufaktur in Dresden an die Kunden. Bis Samstag sollen es exakt sieben ID.3 gewesen sein, die in Dresden ihren neuen Besitzern übergeben wurden. Weitere rund 40 Exemplare soll VW in Wolfsburg übergeben haben. Zum Auslieferungstermin ist allerdings die Software des ID.3 noch nicht fertig, VW will fehlende Funktionen per Update nachliefern.

Tesla-Chef Elon Musk ist den ID.3 bereits gefahren: Ein von VW-Chef Herbert Diess veröffentlichtes Video zeigt, wie Elon Musk den ID.3 auf dem Gelände des Braunschweiger Flughafens fährt - und ein VW Käfer im Hintergrund steht.

Nach dem ID.3 wird das Kompakt SUV ID.4 folgen, mehr dazu lesen Sie hier: VW ID.4 - so sieht das erste Elektro-SUV von VW aus. Wieder etwas später soll dann der Elektro-Kleinbus ID.Buzz in den Verkauf gehen.

Mit dem VW ID.3 startet VW in eine neue Ära. Denn die bisherigen E-Autos von VW wie der e-Golf nutzen noch nicht den MEB, sondern sind Autos, die ursprünglich für Verbrennermotoren entwickelt wurden und die man nachträglich zum E-Auto umgebaut hat.



