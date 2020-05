VW baut vorerst keine Brennstoffzellen-Pkws

Hans-Christian Dirscherl

Brennstoffzellen-Autos von VW wird es in nächster Zeit nicht geben. Das sagt der Technikchef von VW einem britischen Automagazin.

Vergrößern Dr. Matthias Rabe, CTO der Marke Volkswagen Pkw © VW

Die britische Auto-Nachrichtenseite Autocar berichtet, dass Volkswagen keine Pläne dafür habe, Wasserstoff- beziehungsweise Brennstoffzellen-Pkws zu entwickeln. Das soll Dr. Matthias Rabe gesagt haben. Rabe ist seit 1. Februar 2020 CTO von Volkswagen Pkw, also der Technikchef von VW.

Das bedeute allerdings nicht, dass innerhalb der Volkswagen-Gruppe nicht am Brennstoffzellen-Antrieb geforscht werde. Die VW-Tochter Audi sei innerhalb des Konzernverbunds für die Weiterentwicklung der Brennstoffzellen-Fahrzeuge zuständig. Der Volkswagenkonzern insgesamt würde Rabe zufolge also durchaus in Richtung Wasserstoff schauen, aber konkret für die Marke Volkswagen Pkw sei der Wasserstoff-Antrieb in naher Zukunft keine Option, zitiert Autocar den VW-Technikchef. Rabe glaubt, dass sich der Wasserstoff-Antrieb am besten für Nutzfahrzeuge eignen würde.

Eine ähnliche Einschätzung erhielt PC-WELT auf der IAA 2019 von BMW. Damals sagte uns Robert Irlinger, Leiter Produktlinie i bei BMW, dass BMW die Brennstoffzelle aufgrund des großen Platzbedarfs der dafür nötigen Technik eher im Nutzfahrzeugbereich ansiedeln würde. Also bei Transportern, LKWs und Bussen. Toyota ist aber schon einen Schritt weiter und bietet längst ein Brennstoffzellen-Auto an: den Mirai.

Eines der Probleme bei Brennstoffzellen-Fahrzeugen ist das extrem dünne Tankstellennetz. Deshalb experimentieren Forscher mit Wasserstoff-Tankstellen für Privatanwender. Die Bundesregierung will Wasserstoff-Autos ebenfalls fördern und Deutschland soll Nr. 1 bei Wasserstoff werden.

BMWs Strategie: Benziner, Diesel, E-Autos und Brennstoffzelle



BMW entwickelt Wasserstoff-Auto mit 374 PS: BMW i Hydrogen NEXT



Polizei fährt jetzt mit Wasserstoff-Streifenwagen



So funktioniert die Brennstoffzelle

Nathalie: Supersportwagen wird wegen Corona nicht vorgestellt