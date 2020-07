VW: Oberster Software-Chef muss gehen

Hans-Christian Dirscherl

Software-Probleme mit Golf und ID.3, Streit mit Top-Managern und Betriebsräten - VWs oberster Software-Chef muss gehen.

Vergrößern Christian Senger ist bisher Mitglied des Markenvorstands Volkswagen Pkw, Ressort ’Digital Car & Services‘. © Volkswagen AG

Volkswagen feuert seinen Software-Chef. So drastisch formulieren die Wolfsburger ihre noch nicht offizielle jüngste Personalentscheidung natürlich nicht, schließlich sollen alle Betroffenen ihr Gesicht wahren. Aber faktisch soll es so sein, wie aus einem Bericht des Handelsblatts hervorgeht.

Christian Senger ist bei VW für den Aufbau von Car.Software.Org verantwortlich, also von der neuen Abteilung, die das neue Betriebssystem VW.OS entwickeln soll, das künftig in allen Autos des VW-Konzerns bei allen Marken laufen soll. Mit Car.Software.Org will sich VW von Zulieferern wie zum Beispiel Continental, Bosch oder LG unabhängig machen. Car.Software.Org soll bei Audi in Ingolstadt angesiedelt werden. Senger war offiziell erst Anfang Juli 2020 Chef von Car.Software.Org geworden.



Doch seine Aufgabe als Chef von Car.Software.Org und als VWs Digitalchef muss Senger nun wieder räumen. Das will das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfahren haben. Demnach soll sich Senger „mit zu vielen Akteuren im VW-Reich überworfen“ haben, schreibt das Handelsblatt. Da er die gesamte Entwicklung von Car.Software.Org an einer Stelle zusammenfasste, fühlten sich die einzelnen Marken wohl übergangen. Auch mit den Betriebsräten gab es laut Handelsblatt Differenzen. Außerdem hatte und hat VW vermutlich noch immer Probleme mit der Software des neuen ID.3 und den neuen Golf VIII. Auch das dürfte die Position von Senger nicht gestärkt haben: Notruf defekt: Lieferstopp für Golf, Leon, Octavia - Audi prüft noch. Der neue ID.3 muss wegen der Softwareprobleme sogar ohne den eigentlich angestrebten Funktionsumfang ausgeliefert werden.



Stattdessen soll der neue Audi-Chef Markus Duesmann die digitalen Bereiche des VW-Konzerns leiten. Sengers Ablösung fällt in eine Zeit, in der VW auch noch einige andere Führungspositionen im Konzern neu besetzt. Senger soll laut Handelsblatt aber nicht den Konzern verlassen. VW wolle ihn behalten und suche derzeit eine neue Aufgabe für Senger, wie das Handelsblatt schreibt.

Bevor Senger Software-Chef in Wolfsburg wurde, leitete er die Entwicklung der Elektrobaureihe ID und davor unter anderem bei BMW die i-Reihe. Sengers korrekte Konzernbezeichnung lautet Mitglied des Markenvorstands Volkswagen Pkw, Ressort ‘Digital Car & Services‘.