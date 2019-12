VW ID.3: Batteriesystem des neue E-Volkswagens erklärt

Hans-Christian Dirscherl

So funktioniert die Batterietechnik des neuen VW ID.3 mit dem modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB): Zelle, Modul, Batterie, Schnellladen.

Vergrößern Die Bestandteile des MEB-Batteriesystems © Volkswagen

Der ID.3 ist das erste Modell einer Baureihe von Fahrzeugen auf Basis des modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) von Volkswagen. Weitere Elektro-Autos aus der ID.-Familie werden in den nächsten Jahren folgen, unter anderem ein großer Kombi: ID. Space Vizzion - VW zeigt E-Nachfolger des Passat Variant mit Apfelsaft-Resten.

Das Herzstück des ID.3. ist wie bei jedem Elektro-Auto, sei es ein Audi e-tron oder Tesla Model 3 oder ein BMW i3 , ein Renault Zoe oder ein Nissan Leaf, die Batterie. Im ID.3 wird ein Hochvolt-Batteriesystem verbaut, das äußerlich einer Tafel Schokolade ähnelt, wie es VW recht anschaulich beschreibt. Im Inneren des Systems werden bis zu zwölf Batteriemodule verbaut und miteinander verschaltet.

Der Aufbau einer Batterie: Zelle – Modul – System

Zelle: Für das Hochvolt-Batteriesystem werden Lithium-Ionen-Zellen genutzt, wie sie auch in Mobiltelefonen oder Notebooks eingebaut sind. Eine einzelne Batteriezelle ist die kleinste Einheit im Batteriesystem. Sie kann Energie speichern und wieder abgeben.

Modul: 24 dieser Zellen werden derzeit in einem Batteriemodul gekoppelt. Die Anzahl der Module, die dann zu einem Batteriesystem zusammengesetzt werden, ist variabel. Dieser modulare Aufbau ermöglicht maximale Flexibilität: Je höher die vom Kunden gewünschte Reichweite, desto mehr Module werden im Batteriesystem verbaut. Die grundlegende Struktur aber bleibt stets gleich.

System: Für den ID.3 werden bis zu zwölf Module über Hochvoltverbinder zu einem Batteriesystem zusammengefügt. Bis zu 408 Volt Spannung liegen dabei im System an.

So eine Autobatterie ist ein leistungsfähiger Energiespeicher. Fängt die Batterie Feuer, so muss die Feuerwehr diesen Brand mit viel Wassereinsatz löschen und den ausgebrannten Akku noch mindestens 24 Stunden lang im Wasser kühlen.



Vergrößern Von der Zelle bis zum Antrieb: Die Zusammensetzung des Batteriesystems in der MEB-Plattform. © Volkswagen

Eine Leistungselektronik steuert den Hochvolt-Energiefluss zwischen der Batterie und dem E-Motor und wandelt dabei den in der Batterie gespeicherten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) für den Traktionsmotor (beim ID.3 ist nur ein Elektro-Motor verbaut, Tesla beispielsweise verbaut gegen Aufpreis auch zwei Motoren in seine Fahrzeuge und der kommende Cybertruck soll sogar drei Elektromotoren besitzen) um. Gleichzeitig wird das 12-Volt-Gleichstrom-Bordnetz mit Hilfe eines DC/DC-Wandlers mit Niederspannung versorgt. Aufgeladen wird die Batterie im normalen Wechselstromnetz mit einer maximalen Ladeleistung von 11 kW und im Gleichstromnetz mit bis zu 125 kW.

Video-Beschreibung einblenden Für rund 64.000 Euro bekommt ihr im neuen Tesla Model 3 Performance jede Menge Technik-Schnickschnack. Und in unserem Test stellen wir schnell fest: Tesla nimmt sich selbst nicht allzu ernst und spendiert dem E-Auto jede Menge Features, über die man nur lachen kann: Blinker mit Furzgeräuschen, Videospiele oder ein Lagerfeuer für "romantische" Stunden auf der Autobahn. Was der Wagen noch so kann, erfahrt ihr in diesem Video.



► Hier geht's zum Test-Bericht:

www.pcwelt.de/produkte/Tesla-Model-3-im-Test-Irre-Beschleunigung-rasanter-15-Zoeller-und-always-online-10643706.html



► Unterstützt uns, werdet Kanalmitglied für nur 99 Cent im Monat und erhaltet exklusive Vorteile (jederzeit kündbar):

www.youtube.com/pcwelt/join



► Zum PC-WELT T-Shirt-Shop:

www.pcwelt.de/fan



--------



Unser Equipment (Affiliate-Links):



🎥Kameras:

amzn.to/2SjTm72

amzn.to/2IuqA3T

amzn.to/2IvFtmk



🔭Objektive:

amzn.to/2E0wofO

amzn.to/2NkGoFd



➡️ Stative:

teuer: amzn.to/2DIlCeV

günstig: amzn.to/2IHm026

Einbein: amzn.to/2T0WbPG



📺Field Monitore:

teuer: amzn.to/2UnVbWk

günstig: amzn.to/2IKAbUv



🎤Mikros:

Lavalier: amzn.to/2IxIlzm

Headset: de-de.sennheiser.com/hsp-essential-omni

Hand: amzn.to/2HdVKIT

Shotgun: amzn.to/2tA6ZoE



➡️ Kamera-Cages & Zubehör:

amzn.to/2Estthx

amzn.to/2XY5M7N

Damit habt Ihr alles im Griff: amzn.to/2SmfptN



➡️ Schulter-Rigs:

teuer: bit.ly/2V08tny

günstig: amzn.to/2PJrr0z



💻 Schnitt-Notebooks:

Apple: amzn.to/2JuPgYY

Nicht-Apple: amzn.to/2E3vsHI







Dank der Schnellladefähigkeit soll sich der ID.3 mit 100 kW Ladeleistung innerhalb von 30 Minuten um rund 290 Kilometer theoretische Reichweite (WLTP) nachladen lassen.

Tesla als Vorbild

Das E-Fahrzeug kann praktisch um die Batterie herum entwickelt werden, sodass für den Energiespeicher ausreichend Platz zur Verfügung steht. Durch diesen konstruktiven Ansatz ergeben sich zahlreiche Vorteile für die Positionierung der Antriebskomponenten und Zusatzaggregate. Die flache Bauweise und Anordnung der Batterie im Fahrzeugunterboden ermöglicht einen relativ großzügigen Fahrzeuginnenraum zwischen den Achsen - davon konnten wir uns bei einer Sitzprobe auf der IAA 2019 selbst überzeugen. Zudem sorgt der tiefe Schwerpunkt für eine Top-Straßenlage. Wie gut dieses Prinzip mit der Batterie im Fahrzeugboden funktioniert, beweist Elektro-Vorreiter Tesla seit vielen Jahren.

Das Aluminium-Batteriegehäuse mit integriertem Crashrahmen schützt die Batterie und sorgt für optimale Stabilität sowie für eine Gewichtsreduzierung. Die Aerodynamik im Fahrzeugunterboden optimiert den ebenfalls aus Aluminium konstruierte Auffahrschutz des Batteriesystems.



Video-Beschreibung einblenden Mit dem BMW i3 startet der bayrische Automobilhersteller ins Elektro-Zeitalter. Heraus gekommen ist ein Elektro-Auto mit riesigem Spaßfaktor, innovativer Technik, einem 170 PS starken E-Motor und einem heftigen Preis. Der beginnt nämlich bei knapp 35.000 Euro. Ob sich der i3 trotz des hohen Preises als alltagstauglicher Zweitwagen eignet, haben wir in diesem Video ausprobiert.

Im Werk der Volkswagen Group Components in Braunschweig, wo bereits seit 2013 Batteriesysteme für E-Fahrzeuge in Serie produziert werden, fand auch die Entwicklung des gesamten MEB-Batteriesystems inklusive der Hard- und Software statt. Die Serienfertigung der MEB-Batteriesysteme unter anderem für den neuen ID.3 ist dort Anfang November 2019 gestartet. Das Braunschweiger Werk der Volkswagen Group Components fertigt künftig bis zu 500.000 dieser Energiespeicher im Jahr.

Der Standort Braunschweig produziert Batteriesysteme in drei Varianten: eine große Batterie (77 kWh netto), eine mittlere (58 kWh netto) und eine kleinere Batterie (45 kWh netto).



Video-Beschreibung einblenden Wir haben den neuen Audi e-tron zum Testen bekommen - im Wert von 100.000 Euro, komplett elektrisch und mit ganz viel High-Tech-Schnickschnack ausgestattet. Nachdem der SUV beinahe die Lieferung der fertiggebauten HMX2 verhindert hätte, lässt sich Dennis den Wagen mal genauer erklären - und nimmt euch auf eine Testfahrt mit.

Die VW-Batterien-Fertigung in Braunschweig ist nicht mit der geplanten VW-Batteriezellenfertigung in Salzgitter zu verwechseln. Diese ist sozusagen eine Ebene tiefer angesiedelt und in Deutschland etwas exotisches: VW startet eigene Batteriezellen-Fabrik in Salzgitter.

VW stellt ID.3 vor: Der Nachfolger von Käfer und Golf

VW ID.3: 3 Hochleistungs-PCs und Microsoft-Azure-Cloud

ID.3: So sitzt man im neuen Elektro-Auto von VW

ID. Space Vizzion: VW zeigt E-Nachfolger des Passat Variant mit Apfelsaft-Resten



Elektro-Auto: VW startet heute Batterie-Produktion für ID.-Familie

VW startet eigene Batteriezellen-Fabrik in Salzgitter

Brennendes Elektro-Auto: So löscht die Feuerwehr

Die Geschichte des VW Golf in Wort und Bild

Neuer VW Golf: Digitales Cockpit, Touch-Inseln & "Hallo Volkswagen"