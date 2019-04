VW ID. R soll Rundenrekord auf Nürburgring-Nordschleife aufstellen

Hans-Christian Dirscherl

Nach Pikes Peak und Goodwood soll der Elektro-Rennwagen ID. R einen neuen Rekord ins Visier nehmen: Den Rundenrekord für Elektro-Fahrzeuge auf der Nürburgring-Nordschleife. Mit Video.

Vergrößern VWs Elektro-Rennwagen I.D. R soll Rundenrekord auf Nürburgring-Nordschleife aufstellen. © VW

Nach Pikes Peak und dem Festival of Speed in Goodwood soll der rein elektrisch angetriebene Rennwagen ID. R einen neuen Rekord ins Visier nehmen: Den Rundenrekord für Elektro-Fahrzeuge auf der Nürburgring-Nordschleife.



Wie Volkswagen jetzt mitgeteilt hat, hat Romain Dumas im Elektro-Rennwagen ID. R (500 kW/680 PS) die ersten Testrunden auf der Nordschleife des Nürburgring gefahren – hier ein Video der Fahrt. Auf dem 20,832 Kilometer langen Kurs absolvierte der Franzose ein umfangreiches Testprogramm und fuhr dabei zwei Chassis des ID. R abwechselnd, um die zur Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen. Volkswagen Motorsport bereitet sich mit diesen Testfahrten darauf vor mit dem Elektro-Rennwagen auf der Traditionsstrecke in der Eifel einen neuen Rundenrekord für Elektro-Fahrzeuge aufzustellen.

Auf Basis von Computer-Simulationen im Vorfeld hatte Volkswagen vor den ersten Fahrten das Fahrwerk des ID. R auf diese Rennstrecke abgestimmt. Das Energie-Management würde bereits sehr gut arbeiten, wie VW erklärt. Dadurch konnte VW die vorgesehenen Punkte im Testprogramm planmäßig abarbeiten und auch unterschiedliche Rennreifen seinen Partners Bridgestone miteinander vergleichen.

Pilot Romain Dumas beschreibt die Rennstrecke folgendermaßen: „Die Kurvengeschwindigkeiten sind im ID. R viel höher, als ich es aus GT-Sportwagen gewohnt bin… Die Nürburgring-Nordschleife hat mehr und größere Bodenwellen als die Rennstrecken, auf denen wir bisher getestet haben. Wir haben uns deswegen darauf konzentriert, die Einstellungen von Stoßdämpfern und Bodenfreiheit an die einzigartige Streckencharakteristik anzupassen.“

Mit den Daten vom ersten Test auf der Nürburgring-Nordschleife arbeiten die Ingenieure von Volkswagen Motorsport weiter an der Feinabstimmung des ID. R, bevor der Elektro-Rennwagen das nächste Mal auf dieser Rennstrecke antritt. Der Rekordversuch des VW ID. R ist dann für den Sommer 2019 geplant.

Und wozu der ganze Aufwand?

Der Elektro-Rennwagen ID. R ist sozusagen der Markenbotschafter für die künftigen vollelektrischen Serienfahrzeuge der Volkswagen ID.-Produktfamilie, auf die VW-Konzernchef Herbert Diess große Hoffnungen setzt. Mit seiner Elektro-Auto-Offensive will Diess nicht nur den Diesel-Abgasskandal vergessen machen, sondern den bisher ganz auf klassische Verbrennungsmotoren ausgerichteten VW-Konzern fit machen für die automobile Zukunft und zudem die CO2-Flottenzielvorgaben der EU erfüllen.



Deshalb schickte VW den ID. R bereits auf die Rennstrecke am Pikes Peak in den Rocky Mountains. Romain Dumas hat bei diesem Bergrennen einen All-Time-Streckenrekord aufgestellt. Einige Wochen später war Dumas mit dem ID. R beim Festival of Speed in Goodwood unterwegs – PC-WELT war live dabei. Auch in Goodwood legte der E-Sportler eine Rekordfahrt hin – allerdings nur in der Kategorie Elektro-Sportwagen. Denn die absolute Bestmarke hält dort nach wie vor ein klassischer Verbrenner.



