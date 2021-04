Hans-Christian Dirscherl

Sportliche Fahrer aufgepasst: Neben „GTI“, „R“, „GTD“ und „GTE“ tritt jetzt "GTX". Das versteckt sich hinter dem neuen VW-Kürzel.

Vergrößern VW GTX: Stärkste Elektro-Autos mit Allrad © VW

Bei den VW-Fahrzeugen stehen bisher die Kürzel „ GTI “, „R“, „ GTD “ und „ GTE “ für besonders sportliche und leistungsstarke Modelle. Mit „GTX“ hat VW nun eine weitere Modellvariante für sportliche Fahrer vorgestellt.

Die neue Performance-Marke GTX kennzeichnet die leistungsstärksten Vertreter der rein elektrischen ID.-Familie. So wie GTI und R also für die sportlichsten Benziner und GTD für den mächtigsten Diesel stehen und das GTE den stärksten Hybrid kennzeichnet, wird man künftig am GTX die stärksten E-Autos aus dem VW-Konzern erkennen können.

Den Anfang macht dabei nicht etwa der ID.3, sondern der neue ID.4 GTX. Volkswagen will den ID.4 GTX am 28. April als erstes sportliches Spitzenmodell seiner vollelektrischen Baureihe vorstellen. Weitere ID-GTX-Fahrzeuge sollen folgen.

Das zeichnet GTX-Fahrzeuge aus

Die GTX-Modelle besitzen einen zusätzlichen Elektromotor an der Vorderachse. GTX-Fahrzeuge sind also grundsätzlich immer Allrad-PKWs, wobei der Frontmotor aber nicht zwingend durchgehend läuft. Der zusätzliche Motor schaltet sich laut VW innerhalb weniger Millisekunden automatisch dazu, wenn sehr hohe Leistung oder starke Traktion gefordert sind. Im neuen Fahrmodus „Traction“ ist er Frontmotor sogar permanent zugeschaltet.

Damit man das mehr an Leistung auch äußerlich erkennt, sollen „sportliche Designdetails und eine eigene Licht-Signatur die Top-Performance der GTX-Modelle“ unterstreichen, wie es VW in schönster Marketingsprache beschreibt.

