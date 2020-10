VW-Chef: Verbrenner-Autos sind ab 2026 überholt

Hans-Christian Dirscherl

VW-Chef Herbert Diess prognostiziert: Verbrenner-Autos sind ab 2026 veraltet. Und ein weiterer Lockdown wegen Corona sei „der größte anzunehmende Unfall“.

Vergrößern VW Chef Herbert Diess vor dem ID.3 in Halle 3 der IAA 2019.

Volkswagen-Konzern-Chef Dr. Herbert Diess hat in einem Interview mit dem Tagesspiegel behauptet, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren bereits ab dem Jahr 2026 veraltet seien. Denn Diess ist der Überzeugung, dass spätestens ab 2026 das E-Auto das bessere Konzept sei. Volkswagen will ab 2026 keine neuen Plattformen für Verbrennungsmotoren mehr entwickeln. In einigen „spezifischen Segmenten und Märkten könne der Verbrennungsmotor aber länger“ laufen, “wahrscheinlich dann mit synthetischen Kraftstoffen.“, wie Diess erläutert.



Anders als manche Konkurrenten und Zulieferbetriebe setzt Diess ganz auf die Elektromobilität. Elektromobilität sei Diess zufolge „absehbar die einzige Lösung, um CO2-Emissionen in der individuellen Mobilität zu eliminieren.“ Damit müsse aber verbunden sein, dass auch der Strom für die E-Autos CO2-frei produziert werde. BMW dagegen setzt auf einen Mix aus unterschiedlichen Antriebskonzepten: BMWs Strategie: Benziner, Diesel, E-Autos und Brennstoffzelle .



Diess ist zudem gegen eine steuerliche Förderung von Dieselkraftstoff. Falle diese weg, würden E-Autos und Plug-in-Hybride finanziell attraktiver werden, wohingegen Dieselfahrzeuge unattraktiver werden würden.



In dem Interview warnt Diess zudem vor einem zweiten Lockdown, das sei „der größte anzunehmende Unfall“. Der erste Lockdown im Frühjahr 2020 habe Volkswagen eine Milliarde Euro pro Woche gekostet. Man müsse deshalb alles dafür tun, um einen weiteren Lockdown zu vermeiden.



VW-Chef beendet Urlaubsfahrt mit ID.3: Sein Fazit



Video: Elon Musk fährt ID.3 - und VW Käfer im Hintergrund



Bericht: VW plant wohl E-Auto für unter 20.000 Euro



VW stellt ID.3 vor: Der Nachfolger von Käfer und Golf