Hans-Christian Dirscherl

Erstmals in seiner langen Geschichte gibt es einen VW Bus mit Hybridantrieb: Den Multivan eHybrid. Mit aufladbarer Batterie, denn der neue Multivan wird ein Plug-In-Hybrid.

Vergrößern VW Bus: Neuer Multivan erstmals mit Hybridantrieb © VWN

Der neue Multivan, den Volkswagen am 10. Juni 2021 vorstellen wird, wird erstmals in der Geschichte des VW Bus optional einen Hybridantrieb besitzen. Damit können Sie für begrenzte Zeit und bis zur einer bestimmten Geschwindigkeit emissionsfrei durch die Stadt fahren. Für schnellere und längere Fahrten steht wie gehabt ein Benzinmotor im VW Multivan zur Verfügung. Eine Hybridversion mit Dieselmotor bietet Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) aber nicht an.



Die neue kommende Multivan-Variante bekommt die Verkaufsbezeichnung „Multivan eHybrid“. Dabei handelt es sich um einen Plug-In-Hybridantrieb, Sie können diesen Multivan also an einer Steckdose aufladen. Die Lithium-Ionen-Batterie ist im Unterboden des neuen "Multivan eHybrid " untergebracht und sorgt so für einen tiefer liegenden Schwerpunkt des eigentlich höher gebauten Vans. Das wirkt sich positiv auf das Fahrverhalten aus. Sie laden die Batterie über eine Schnittstelle vorn im Kotflügel auf der rechten Seite. Volkswagen Nutzfahrzeuge will für den „Multivan eHybrid“ eigene Aufladekarten für das öffentliche „Stromtanken“ sowie Wallboxen zum schnellen Laden daheim anbieten.

Der "Multivan eHybrid" soll laut VW standardmäßig im „E-Mode“ starten, sofern das technisch möglich ist. Bei höheren Geschwindigkeiten respektive je nach Ladestand der Batterie schaltet sich ein Turbobenziner (TSI) hinzu. Der „Multivan eHybrid“ besitzt standardmäßig ein Doppelkupplungsgetriebe (DSG).



Auf den Markt kommen wird der neue Multivan mit verschiedenen Antriebsversionen in der zweiten Hälfte 2021. Der neue Multivan wird nur maximal sieben Einzelsitze bieten. Er basiert erstmals auf einer anderen Fahrzeugplattform aus der klassische Transporter, den Volkswagen Nutzfahrzeuge für einige Jahre auf Basis des T6.1 weiterbauen wird. In der Meldung "Die Zukunft des VW Bus: VW Multivan, T6.1/Transporter, I.D. Buzz - aus 1 wird 3 " stellen wir Ihnen diese einschneidende Entwicklung des VW Bus vor.



VW Bus T1 bis T6.1: Die Geschichte des Kult-Transporters