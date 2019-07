Hans-Christian Dirscherl

Im aktuellen VLC Media Player 3.0.7.1 steckt eine ernste Sicherheitslücke. Nutzer sollten vorerst einen anderen Player nutzen.

Vergrößern VLC Media Player: Aktuelle Version ist unsicher

Im beliebten und weit verbreiteten VLC Media Player 3.0.7.1 von Videolan steckt eine ernste Sicherheitslücke. Davor warnen CERT Bund und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI).

Wörtlich steht bei CERT Bund: „Ein entfernter, anonymer Angreifer kann eine Schwachstelle in VLC ausnutzen, um beliebigen Programmcode auszuführen, einen Denial-of-Service-Zustand herzustellen, Informationen offenzulegen oder Dateien zu manipulieren.“ Ein ausführliche Beschreibung der Lücke finden Sie auch hier. Den entsprechenden Hinweis des BSI wiederum können Sie auf dieser Seite nachlesen. Er stammt vom 14. Juni 2019. So lange weiß Videolan also offensichtlich schon Bescheid.



Die Sicherheitslücke kann ein Angreifer aus der Ferne ausnutzen, indem er einen Pufferüberlauf (Buffer Overflow) verursacht. Pufferüberläufe sind eine geradezu klassische Angriffsmöglichkeit für Hacker und nutzen Programmierfehler aus. Die Schwachstelle steckt in der aktuellen Version des Videoplayers für Windows und Linux. Die weite Verbreitung von VLC Media Player macht diese Schwachstelle so brisant. Denn der VLC Media Player ist wegen seines großen Funktionsumfangs auf unzähligen Rechnern installiert.



Videolan bestätigt die Lücke und arbeitet bereits an deren Beseitigung. Bis Videolan das Sicherheitsupdate veröffentlicht hat, sollten Sie besser auf einen anderen Videoplayer ausweichen. Alternative Player finden Sie in dieser Zusammenstellung: Die besten Gratis-Mediaplayer für Windows. Windows besitzt ohnehin einen mitgelieferten Player und auch alle gängigen Linux-Distributionen liefern einen Videoplayer standardmäßig mit.