VLC 3.0.8 zum Download - 13 Lücken werden gestopft

VideoLan hat VLC 3.0.8 Vetinari zum Download freigegeben. Mit der neuen Version erhält der Media Player zahlreiche Neuerungen.

Vergrößern VLC 3.0.8 steht zum Download bereit © VideoLAN

Zusätzlich gibt es aber auch Bugfixes in allen wichtigen Komponenten von VLC. So wurde etwa das Youtube-Skript aktualisiert und ein Fehler in der Videoausgabe mit Hardware-Beschleunigung behoben, der im Zusammenhang mit einigen AMD-Treibern auftrat. In der Komponente "Stream Filter" wurde das Netzwerk-Buffering verbessert.

Beim Abspielen bestimmter MP4-Dateien wurden teilweise die Kanäle falsch angeordnet. Dieser Fehler in der "Demux"-Komponente wird ebenso behoben, wie die Probleme beim Verarbeiten von HLS-Streams. Laut den Entwicklern sollen auch die Bild-Stotterer bei der Wiedergabe von Videos mit geringen Frameraten der Vergangenheit angehören. Unter macOS wurden auch noch zwei Fehler bei der Sound-Ausgabe entfernt.

